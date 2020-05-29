  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sarıgöl’de cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde uzun bir aranın ardından ilk defa kılınan cuma namazı için vatandaşlar Sarıgöl Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazaryerini doldurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:57:58 -
Sarıgöl’de cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde uzun bir aranın ardından ilk defa kılınan cuma namazı için vatandaşlar Sarıgöl Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazaryerini doldurdu.


Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde cuma namazı Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazarında altı bölümde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı. Cuma namazına cemaat kendi seccadeleriyle geldi. Belediye zabıta ekipleri maskeleri olmayan cemaate maske dağıtırken, cuma namazı kalabalık bir cemaat tarafından kılındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı