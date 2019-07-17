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Sarıgöl üzüm bağlarının yüzde 50’si örtü altında

Sarıgöl Ovasının dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarının temmuz ayı başından bu yana yüzde 50’sinin örtü altına alındığı açıklandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:35
Sarıgöl üzüm bağlarının yüzde 50’si örtü altında

Sarıgöl Ovasının dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarının temmuz ayı başından bu yana yüzde 50’sinin örtü altına alındığı açıklandı.


Üzümleri yağmurdan, doludan, tozdan ve aşırı sıcaklardan koruma amaçlı olarak örtüldüğünü belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarının şu ana kadar yüzde 50 oranında örtü altına alındığını kaydetti.


Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçe ve çevresinde 120 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirildiğini dile getirerek, "Bu yıl ilçe ve çevresindeki mevcut 120 bin dekarlık üzüm bağının 90 bin dekarı örtü altına alınacak. Örtü altına alınmasının sebebi doğa olaylarına karşı koruma amaçlıdır. Bir dekarlık üzüm bağına 500 metre beyaz kanaviçe naylon kullanılmaktadır. Kullanılan örtüler 2 yıl ömürlü olmaktadır." dedi.


Ülgen, temmuz sonuna kadar tüm ovanın örtü altına alınacağını, örtülerin de üzümlerin hasatlarına kadar üzerlerinde kalacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:35
  1. doğa

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