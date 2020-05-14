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Ekonomi

Sarıgöl bağlarında hummalı çalışma

Sarıgöl Ovasının dünyaca ünlü sofralık çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında üreticiler sezonda en iyi ve kaliteli ürünü almak için çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:30:44 -
Sarıgöl bağlarında hummalı çalışma

Sarıgöl Ovasının dünyaca ünlü sofralık çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında üreticiler sezonda en iyi ve kaliteli ürünü almak için çalışıyor.


Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alanda yetiştirilen Sultaniye üzümlerini daha kaliteli yetiştirmek için yoğun çalışmaya giren üzüm üreticileri üzüm bağlarında ızgara çekme, sulama, gübreleme, ölü kol alımı çalışmalarının yanı sıra hastalıklardan koruma amaçlı tarım ilaçlarını da atmaya başladı.


Üzümüm başkenti olarak bilinen Sarıgöl Ovasında yetiştirilen Sultaniye üzümlerinin yüzde 80’i yaş olarak dünyanın dört bir köşesine ihraç ediliyor.



İyi tarım uygulamaları


Sarıgöl Ovasının dünyaca ünlü sofralık çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin bakımlarının çok önemli olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "İlçemizde yetişmekte olan sultaniye üzümler son yıllarda üzüm üreticilerimiz iyi tarım uygulamasına geçerek denetimli ürün almaya başladılar. Bağlarımızda çalışmalar üzüm hasadına kadar devam etmekte. Ayrıca üreticilerimiz TARSİM sigortasına da önem vermekte ve çok sayıda üreticimiz, üzüm bağlarına tarım sigortası yaptırmış durumda." dedi.

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