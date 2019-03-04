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Sarıeroğlu’ndan Adana’ya müjde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü’nün vizyon projeleri için önümüzdeki dönem Ankara’nın seferber edileceğinin müjdesini verdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:27
Sarıeroğlu’ndan Adana’ya müjde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü’nün vizyon projeleri için önümüzdeki dönem Ankara’nın seferber edileceğinin müjdesini verdi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü Aladağlı hemşehrileri ile buluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Cumhur İttifakı Aladağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Akgedik’in seçim irtibat bürosu açılışına katılan Başkan Sözlü, buradaki konuşmasında “Toroslarda sizler olmasaydınız Fransızlar Adana’yı, İtalyanlar Antalya’yı terk etmezdi. Bu coğrafyada sizin varlığınız Anadolu’daki varlığımızın teminatıdır” dedi.


Göreve geldiği günden itibaren Aladağ’da onlarca mahallenin içme suyu probleminin giderildiğini, 42 kilometrelik çift hasır beton yol ile uzun vadeli çözümler sağlandığını ifade eden Başkan Sözlü, “Önümüzdeki beş yılda da yerinde kalkınma için çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimize desteğimizi artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.



“Tarihi bir rekor kıracağız”


Aladağ Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Akgedik ise konuşmasında Aladağ’ın beş yokluk görev sürelerinde turizmin merkezi haline geldiğini yalnızca 2018 yılında 100 bin turistin ilçeye ve özellikle Küp Şelaleleri’ne geldiğini belirterek, “Bizim işimiz hizmet derdimiz hizmet, gücümüz millet. Beş yılda yapıp da tamamlayamadıklarımızı önümüzdeki beş yılda tamamlayacağız. Aladağ Cumhur İttifakı ile şaha kalkacak, tarihi bir rekora imza atacaktır” diye konuştu.



“1 Nisan’da milletimiz huzura uyanacak”


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da konuşmasında, “Başkanımız Hüseyin Sözlü ile Adana’yı parlatacak hizmetler yapmaya hazırız. İnanıyor ve güveniyorum ki başkanımızı 2014’te nasıl göreve getirdiyseniz yine yetki verecek, desteklerinizi esirgemeyeceksiniz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimi. Biliyorsunuz ki kalkınma yerelde başlar. İddiamız hızlı karar almak daha hızlı büyümek ve milletimizin refahı için daha hızlı adımlar atmak. 31 Mart’ta verilen oylar sadece Aladağ için değil tüm mazlumlar için bizleri dört gözle bekleyen kardeşlerimiz için verilecek. 2014’ten bu yana birçok seçim süreci geçirdik. Artık 31 Mart’la birlikte 4,5 yıl seçimsiz olacak. 1 Nisan sabahı milletimiz huzura uyanacak” şeklinde konuştu.



"15 Temmuz gecesi tereddüt etmedi"


15 Temmuz gecesine vurgu yapan Sarıeroğlu, “Allah razı olsun Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü, bir dakika bile düşünmedi AK Parti il binamıza gelen ilk isim oldu. İşte o gün Cumhur İttifakı’nın tohumları atıldı. Adana için hazırız. Başkanımızın vizyon projeleri için Ankara’yı seferber edeceğiz. Adana’yı geleceğe hazırlayacağız” dedi.


Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun kurdelesi kesilerek açılış gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:27
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