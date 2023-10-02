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Aktüel Sarıçam ormanları yangına karşı korunuyor
Aktüel

Sarıçam ormanları yangına karşı korunuyor

Yeniakit Publisher
2023-10-02 17:48:00 -
Sarıçam ormanları yangına karşı korunuyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, yabani hayvanların yaşadığı sarıçam ormanları, bakım, eğitim ve tatbikatlarla yangınlara karşı korunuyor.

Sarıkamış’tan başlayarak kuzeyde Erzurum’un Şenkaya sırtları ve güneyde Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresindeki sarıçam ormanları, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yer alıyor. Bölgede, 7 gün 24 saat ekiplerce gözetlenen ormanlarda, bu sezon sadece 1 örtü yangını yaşandı. Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi yabani hayvanların yaşadığı sarıçam ormanlarında ekipler, sık ormanın seyrekleştirilmesi, kuru ağaçların kesilmesi ve tepe yangınına sebebiyet verebilecek ufak çalılıkların kesilmesi gibi bakımlar yaparak, buraların yanıcı madde yükünü azaltıyor. Ormanlık alanların büyük bölümüne söz konusu bakımları yapan ekipler, 2 gözetleme kulesi, 100 kişilik hazır bekleyen yangın müdahale timiyle bölgeyi kontrol ederek, devriyelerle yangınlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Bölgedeki 12 köyde 800 kişiye eğitim veren ekipler, vatandaşları orman yangınlarına karşı bilinçlendiriyor. Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, bölgelerindeki ormanları her türlü zarara ve yangına karşı titizlikle koruduklarını söyledi. Yangın çıkmadan önce müdahalenin önemini vurgulayan Ayatay, “Orman yangınlarına karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Yangınlar konusunda genel stratejimiz, yangınların çıkmasını önlemek, ilk aşamamız bu. İkincisi, olası yangında en kısa sürede yangını söndürmemiz. Üçüncüsü ise rehabilitasyon faaliyetlerimiz” dedi.

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