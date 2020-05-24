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Aktüel

Sarıçam ormanları, bebek bekleyen çiftlerin fotoğraf stüdyosu oldu

Kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görünümüyle her mevsim kartpostallık manzaraların oluştuğu sarıçam ormanları, doğanın canlandığı ve renk cümbüşünün yaşandığı bugünlerde, bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan aileleri ağırlıyor - Her mevsim bölgenin adeta sembolleri arasında yer alan ve soğuk iklime dayanıklılığı ile ön plana çıkan ağaçlardan oluşan ormanlık alana gelen çiftler, en mutlu anlarını fotoğrafla ölümsüzleştiriyor

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:20:31 -
Sarıçam ormanları, bebek bekleyen çiftlerin fotoğraf stüdyosu oldu

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Ardahan'da sarıçam ormanları, düğün yapan çiftlerin yanı sıra ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan ailelerin de mutlu anılarını ölümsüzleştirdiği doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi.

Kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görünümüyle her mevsim kartpostallık manzaraların oluştuğu sarıçam ormanlarında, ilkbaharda canlanan doğayla renk cümbüşü yaşanıyor.

Düğün fotoğrafçılarının "doğal stüdyo" olarak kullandığı ve ilkbahar renkleriyle süslenen sarıçam ormanları, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından ilgi görüyor.

Her mevsim bölgenin adeta sembolleri arasında yer alan ve soğuk iklime dayanıklı olma özelliği ile ön plana çıkan ağaçlardan oluşan ormanlık alana gelen çiftler, en mutlu anlarını fotoğrafla ölümsüzleştiriyor.

Bebek bekleyen öğretmen çift Özgür ve Özlem Özden de hamilelik sürecini, Çamlıçatak mevkisindeki ormanlık alana gelerek eşsiz doğal stüdyoda mutluluklarını fotoğrafla kayıt altına aldı.

- "Birçok anımızı burada fotoğrafladık"

Özgür Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta evlilik olmak üzere birçok anılarını Ardahan'ın tarihi ve turistik yerlerinde fotoğrafladıklarını söyledi. İki ay sonra dünyaya gelecek bebeklerinin doğum öncesini de sarıçam ormanlarında fotoğraflamayı tercih ettiklerini ifade eden Özden, şöyle konuştu:

"Sarıçam ormanlarını çok seviyoruz. Birçok anımızı burada fotoğrafladık. Bu ağaçlar Türkiye'de çok nadir yerlerde yetişir. Son günlerde koronavirüs nedeniyle sessizliğe bürünen ormanlarda biz de böyle bir anı yaşamak istedik. Eşimle bebeğimizin gelişini burada ölümsüzleştirmek istedik. Çocuğumuz dünyaya geldiğinde hatıra olmasını istiyoruz."

Özlem Özden de mutlu anları fotoğraflamanın gelenekleri haline geldiğini anlatarak "Geleneğimizi Ardahan'ın bu doğal güzellikleriyle anılaştırmak istedik. Çokta güzel fotoğraflar elde ettik. Manzara mükemmel." ifadelerini kullandı.

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