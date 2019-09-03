Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
Adana’da 8 Eylül Pazar günü yapılacak olan 2019-YDS/2 sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.03 Eylül 2019 Salı 10:42
Adana’da 8 Eylül Pazar günü yapılacak olan 2019-YDS/2 sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.10 saatleri arasında açık tutulacak.
Adana Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül Pazar günü yapılacak olan 2019-YDS/2 sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus müdürlüğü 07:00-10:10 saatleri arasında açık tutulacaktır.
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