'Sarı Yelekliler'in ardından şimdi de 'Kırmızı Yelekliler' ortaya çıktı

Hollanda’da 2 haftadır, genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan sarı yelekliler, cumartesi günü farklı kentlerde Birleşmiş Milletler (BM) göçmen paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ile göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto edecek.

Ancak Hollanda’nın aşırı sağcı "sarı yeleklileri"ne karşı, solcular da “kırmızı yelekliler” olarak örgütlenmeye başladı.

Kırmızı yelekliler sosyal medyada Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin yıllardır süren kötü yönetiminin sona ermesi talebiyle pazar günü Utrecht kentinde hükümet karşıtı bir eylem düzenleyecek.