Sarı yelekliler rüzgarı İsrail'İ vurdu
Fransa'da başlayan ve dünya geneline sıçrayan sarı yeleklilerin protestosunun son durağı İsrail oldu. Protestocular ülkedeki zamları ıslık çalarak protesto etti.14 Aralık 2018 Cuma 20:02
İsrail'de, Fransa'daki protestoların simgesi sarı yelek giyen bir grup, gıda sektörü başta olmak üzere zamları protesto etti. Grup protestolarda sık sık ıslık çaldı.
İsrail’in Tel Aviv şehrinin işlek caddelerinden birini trafiğe kapatan yaklaşık 300 kişilik protestocu grup, polis eşliğinde bir süre yürürken, çaldıkları ıslık ve düdüklerle hayat pahalılığına tepki gösterdi.Bir müddet sonra protestocuların önünü keserek yürüyüşü sonlandırmalarını isteyen polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.
10 protestocunun gözaltına alındı
Polisten yapılan yazılı açıklamada, "Polise saldırdığı ve yolu trafiğe kapattıkları" gerekçesiyle 10 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.
İsrail, dünyada hayat pahalılığının en yüksek olduğu ülkelerin arasında gösteriliyor.
İsrail'in başı dertte
Bu yıl yapılan bir araştırmaya göre, Tel Aviv, birçok Avrupa başkentini geride bırakarak dünyanın en pahalı şehirleri arasında 9. sırada yer aldı.
Fransa, Hollanda, Belçika ve Irak’ın ardından sarı yelekliler akımı İsrail’i de etkisi altına alıyor. Yolsuzluk iddialarıyla başı dertte olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şimdi de zamlar nedeniyle sarı yeleklilerin protestolarıyla karşı karşıya.
Kaynak: www.dunyabulteni.net
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