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Sarı Yelekliler protestosu Kanada'ya sıçradı

Kanada’nın Edmonton, Toronto, Winnipeg, Okanagan, Moncton, Calgary, Saskatoon ve Halifax şehirlerinde, Fransa’daki gibi "sarı yelek" giyen protestocular gösteri düzenlemek için sokaklara çıktı.

16 Aralık 2018 Pazar 10:59
Sarı Yelekliler protestosu Kanada'ya sıçradı

Kanada’nın Edmonton, Toronto, Winnipeg, Okanagan, Moncton, Calgary, Saskatoon ve Halifax kentlerinde, Fransa’daki gibi "sarı yelek" giyen protestocular eylem düzenledi.

Fransa'da başladı, Kanada'ya sıçradı

Fransa’nın başkenti Paris’te beş hafta önce başlayıp dünyanın muhtelif kentlerine yayılan sarı yelekliler protestosu, Kanada’ya da sıçradı.

Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax'ta belediye binasının dışında toplanan sarı yelekli bir grup, Birleşmiş Milletlerin Kanada'nın da yakın zamanda imzaladığı güvenli ve yasal göçü artıran BM Küresel Göç Sözleşmesi'ni protesto etti.

Trudeau hakkında ser sözler

Başbakan Justin Trudeau ve hükümetine ağır eleştirilerin yapıldığı eylemde konuşan organizatör James Hoskin, "Hükümetimiz yalnızca daha yüksek sesle bağırmakta olan azınlığın sesini duyuyor. Oysa başbakan çoğunluk adına konuşmalıdır." dedi. 

Alberta eyaletinin başkenti Edmonton’da eylem düzenleyen Ulusal Vatandaş İttifakına mensup sarı yelekliler ise yaptıkları açıklamada, BM’nin göç anlaşmasını protesto ettiler. Protestocuların açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve küresel dünya düzenine karşı birleşmek için Edmonton'daki tüm vatanseverlere, milliyetçilere, Kanadalılara çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg'deki bir mitingde, bir grup sarı yelekli protestocu da Edmonton'dakine benzer mesaj paylaştı. Protestocu grubun sarı yeleklerinin arkasında "Trudeau hain" ifadesi dikkati çekti. 

Okanagan kentinde toplanan protestocu sarı yelekliler ise haklar ve özgürlüklerin aşındırıldığını belirterek hükümeti protesto etti.

Toronto'da da belediye binasının bulunduğu Nathan Philips Meydanı'nda toplanan yaklaşık 60 sarı yelekli protestocu, BM Göç Paktı'nı ve ifade özgürlüğünün engellenmesini eleştirdi.

Kanada’nın 8 ayrı kentinde gerçekleşen protesto eylemleri olaysız sona ererken, polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığı bildirildi.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:59
  1. Fransa
  2. Kanada
  3. sarı yelekliler
  4. Toronto

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