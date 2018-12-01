Sarı yelekliler kim? Sarı yeleklilerin arkasında hangi güçler var?

Fransa hükümeti tarafından uygulanan akaryakıt zamlarını protesto etmek için, ülkeyi adeta savaş alanına çeviren ‘Sarı yelekliler’ adı verilen grup, tüm dünyada adını duyurmayı başardı. Peki Paris sokaklarında yağma yapacak kadar ileri giden ‘Sarı yelekliler’ kim? Onları kim organize ediyor? Bir siyasi partinin güdümünde mi hareket ediyorlar?

Fransız elitini hedef alıyorlar

Uzmanların değerlendirmelerine göre Sarı yelekliler, herhangi bir siyasi partinin güdümünde olmayıp, tamamen kendi başlarına hareket eden ve temelde Fransız elitini hedef alan bir grup. Aralarında hayatında hiç eyleme katılmamış bireylerin de bulunduğu bu grup, ülke genelinde protesto yaptıkları şehirlerde terör estirmeye başlamış ve adeta polis gibi diğer vatandaşlara yasaklar koymaya başlamıştır. Popüler sosyal medya platformu Facebook üzerinden de örgütlenen eylemciler, kendilerine Facebook sözcüleri bile belirlemişlerdir.

Protesto gösterilerinin ilk zamanlarında Sarı yeleklilerin taleplerine kulak asmayan Fransız Hükümeti, eylemlerin kontrol edilemez bir hal almasıyla birlikte, göstericilerle müzakere etmeyi kabul etmek zorunda kalmıştır.

Fransız halkını arkalarına aldılar

Sarı yelekliler grubu, gerçekleştirdikleri eylemlerle Fransız halkını da arkalarına almış durumda. Yapılan son anketlere göre Fransızların yüzde 77'si bu protestoları desteklemekte ve yüzde 66'sı da protestoların devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Göçmenler de destek veriyor

Paris sokaklarını cehenneme çeviren protesto gösterilerine genel olarak orta seviye ‘sağcı, beyaz ve işçi’ sınıfının katıldığı görülürken, bugün düzenlenen gösterilere, göçmen kesimden destek verilmesi de, eylemlere katılım oranını artırmıştır.