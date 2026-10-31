Son tarih yaklaşıyor: Bunu yaptırmayanlar yandı!
Yurt dışından getirilen ve hala IMEI kaydı yapılmayan telefonların 1 Kasım'a kadar tanımlanması gerekiyor. Kasım ayından itibaren kaydı yapılmayan yüz binlerce telefonun kapanma riski bulunuyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yurt dışından getirilen ve hala IMEI kaydı yapılmayan telefonların 1 Kasım'a kadar tanımlanması gerekiyor. Kasım ayından itibaren kaydı yapılmayan yüz binlerce telefonun kapanma riski bulunuyor.
Yurt dışından getirilen ve IMEI kaydı yaptırılmadan kullanılan cep telefonları için kritik bir döneme giriliyor. Kasım ayının başlamasıyla birlikte yasal kullanım süresini dolduran cihazların mobil şebekelere erişimi kesilecek. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kullanılmaya başlanan telefonların etkilenmesi beklenirken, kapanabilecek cihaz sayısının yüz binleri bulabileceği değerlendiriliyor.
KASIM AYINDA HANGİ TELEFONLAR KAPANABİLİR? Kapanma riski, özellikle yaz aylarının başında Türkiye'de kullanılmaya başlanan tek SIM'li telefonlar ile daha önce birinci IMEI numarasına ait kullanım hakkını tüketerek ikinci hat üzerinden çalışmaya devam eden çift SIM'li cihazlarda yoğunlaşıyor. Temmuz ayının ilk günlerinde kullanılmaya başlanan tek SIM'li telefonların 120 günlük kullanım süreleri ekim sonu ve kasım başında doluyor. Bu cihazlar için kayıt yapılmaması halinde mobil şebeke erişimi sona erecek.
Çift SIM veya e-SIM desteğine sahip telefonlarda ise farklı bir kullanım süreci söz konusu. Bu cihazlarda iki ayrı IMEI numarası bulunabiliyor. İlk IMEI numarasına tanınan süreyi tamamlayan kullanıcılar, ikinci IMEI numarası üzerinden de kullanım imkânından yararlanabiliyor. Mart ayında ilk hatlarını kullanmaya başlayan ve yaz aylarında ikinci hatta geçen bazı kullanıcıların da kasım itibarıyla her iki IMEI numarasına ilişkin kullanım sürelerini tamamlaması bekleniyor.
120 GÜNLÜK KULLANIM SÜRESİ NASIL İŞLİYOR? Yurt dışından getirilen cep telefonlarında kayıt yaptırılmadan kullanılabilecek süre 120 günle sınırlandırılıyor. Cihazın Türkiye'deki mobil şebekelerde kullanılmaya başlanmasıyla ilgili kullanım süresi işlemeye başlıyor. Sürenin sona ermesi ve cihazın kayıt altına alınmaması durumunda ilgili IMEI numarası üzerinden mobil haberleşme hizmeti alınamıyor. Çift SIM veya e-SIM özelliğine sahip telefonlarda iki farklı IMEI numarasının bulunması, kayıt yaptırmadan kullanım süresini fiilen uzatabiliyor. Ancak bu durum cihazın kalıcı olarak kayıt altına alındığı anlamına gelmiyor.
TELEFON TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE Mİ GELECEK? IMEI kaydı bulunmadığı için iletişime kapatılan telefonlar tamamen işlevsiz hale gelmiyor. Cihazların mobil operatör şebekelerine bağlanması engellenirken, Wi-Fi üzerinden internet kullanımı ve internet bağlantısıyla çalışan uygulamalardan yararlanılması mümkün olmaya devam ediyor. Ancak normal cep telefonu görüşmeleri, SMS gönderimi ve mobil veri bağlantısı, ilgili IMEI numarasının şebekeye kapatılması nedeniyle kullanılamıyor.
1 OCAK'TA KULLANIM HAKKI YENİLENEBİLİYOR Kayıtsız cep telefonlarına tanınan kullanım haklarının takvim yılı esasına göre yenilenmesi, kayıt yaptırmadan telefon kullananlar açısından önem taşıyor. Mevcut uygulamada, kullanım hakkını tüketen bazı cihazlar yeni takvim yılının başlamasıyla yeniden mobil şebekelere bağlanabiliyor. Bu nedenle kasım ayında kapanan telefonların bir bölümünün 1 Ocak 2027 sonrasında tekrar kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor. Ancak yeni yılın başlamasıyla cihazların yeniden açılması, kalıcı IMEI kaydı yapıldığı anlamına gelmiyor. Ayrıca cihazın kayıt durumu ve uygulanan kısıtlamalar nedeniyle her telefon için aynı sonuç ortaya çıkmayabiliyor.
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