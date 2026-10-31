Son tarih yaklaşıyor: Bunu yaptırmayanlar yandı!

Çift SIM veya e-SIM desteğine sahip telefonlarda ise farklı bir kullanım süreci söz konusu. Bu cihazlarda iki ayrı IMEI numarası bulunabiliyor. İlk IMEI numarasına tanınan süreyi tamamlayan kullanıcılar, ikinci IMEI numarası üzerinden de kullanım imkânından yararlanabiliyor. Mart ayında ilk hatlarını kullanmaya başlayan ve yaz aylarında ikinci hatta geçen bazı kullanıcıların da kasım itibarıyla her iki IMEI numarasına ilişkin kullanım sürelerini tamamlaması bekleniyor.