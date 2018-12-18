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Sarı yelekliler alışveriş merkezlerini vurdu!

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yelekliler eylemlerinde, ülke genelinde bulunan alışveriş merkezlerinin 2 milyon euro zarar ettiği öğrenildi.

18 Aralık 2018 Salı 15:38
Sarı yelekliler alışveriş merkezlerini vurdu!

Fransa'da Sarı Yelekliler gösterileri sebebiyle toplam 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede söz konusu AVM'lerin 2 milyar euro zarara uğradığı bildirildi.

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan Sarı Yeleklerin gösterileri nedeniyle alışveriş merkezlerinin 2 milyar euro zarar ettiği açıklandı.

Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyi'nden (CNCC) yapılan yazılı açıklamada, Sarı Yeleklerin eylemlerinin başladığından bu yana alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısında önemli düşüş yaşandığı belirtildi.

Zarar 2 milyar euro

Açıklamada, 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı zararın 2 milyar euro olduğu kaydedildi.

Öte yandan, otoyol işletmecisi Vinci de yaptığı yazılı açıklamada, gösterilerin yollarda milyonlarca euro zarara neden olduğunu duyurdu.

Gösteriler nedeniyle ünlü markalara ev sahipliği yapan Paris'teki Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağazalar cumartesi günleri kepenk indirirken kentteki birçok alışveriş merkezi kapılarını kapatmıştı. Paris'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde de mağazalar ve alışveriş merkezleri kapanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:38
  1. Fransa
  2. sarı yelekliler

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