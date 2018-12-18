Sarı yelekliler alışveriş merkezlerini vurdu!

Fransa'da Sarı Yelekliler gösterileri sebebiyle toplam 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede söz konusu AVM'lerin 2 milyar euro zarara uğradığı bildirildi.

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan Sarı Yeleklerin gösterileri nedeniyle alışveriş merkezlerinin 2 milyar euro zarar ettiği açıklandı.

Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyi'nden (CNCC) yapılan yazılı açıklamada, Sarı Yeleklerin eylemlerinin başladığından bu yana alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısında önemli düşüş yaşandığı belirtildi.

Zarar 2 milyar euro

Açıklamada, 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı zararın 2 milyar euro olduğu kaydedildi.

Öte yandan, otoyol işletmecisi Vinci de yaptığı yazılı açıklamada, gösterilerin yollarda milyonlarca euro zarara neden olduğunu duyurdu.

Gösteriler nedeniyle ünlü markalara ev sahipliği yapan Paris'teki Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağazalar cumartesi günleri kepenk indirirken kentteki birçok alışveriş merkezi kapılarını kapatmıştı. Paris'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde de mağazalar ve alışveriş merkezleri kapanmıştı.