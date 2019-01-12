'Sarı Yelek' protestoları İngiltere'ye sıçradı! "Hükümet istifa"

Başkentin Saint James semtinde metro istasyonu önünde toplanan aşırı sağcı "Sarı Yelekli" eylemciler, İslam ve göçmen karşıtı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 100 eylemcinin katıldığı gösteride, geçen hafta parlamento önünde iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Brexit karşıtı milletvekili Anna Soubry'yi sözle taciz eden aşırı sağcı militan James Goddard polis tarafından gözaltına alındı.

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Öte yandan, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişilik grup, Fransa'daki Sarı Yelek hareketinin liderlerinden Erick Simon ve Laurie Martin'in de yer aldığı kortejle Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Miting devam ederken Trafalgar Meydanı'na giren bir grup aşırı sağcı ile eylemciler arasında arbede yaşandı.