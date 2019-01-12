0553 313 94 23

'Sarı Yelek' protestoları İngiltere'ye sıçradı! "Hükümet istifa"

Fransa'da başlayan "Sarı Yelek" akımından esinlenen aşırı sağ ve sol gruplar Londra'da gösteriler düzenledi. Göstericiler hükümetin istifasını istedi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 22:00
'Sarı Yelek' protestoları İngiltere'ye sıçradı! "Hükümet istifa"

Başkentin Saint James semtinde metro istasyonu önünde toplanan aşırı sağcı "Sarı Yelekli" eylemciler, İslam ve göçmen karşıtı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 100 eylemcinin katıldığı gösteride, geçen hafta parlamento önünde iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Brexit karşıtı milletvekili Anna Soubry'yi sözle taciz eden aşırı sağcı militan James Goddard polis tarafından gözaltına alındı.

İngilizlerden erken seçim talebi

Öte yandan, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişilik grup, Fransa'daki Sarı Yelek hareketinin liderlerinden Erick Simon ve Laurie Martin'in de yer aldığı kortejle Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Miting devam ederken Trafalgar Meydanı'na giren bir grup aşırı sağcı ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 22:00
  1. Londra'da "Sarı Yelek" gösterileri
  2. islam
  3. ingiltere
  4. londra
  5. sarı yelekliler
  6. fransa
  7. bbc
  8. "Sarı Yelekli" eylemciler

YORUM YAZ

  • Beşir Beşir 25 dk önce
    Ya ALLAH cc aşkına, lütfenrica ederiz şu rezil sitenizi kullanılışlı hâle getirin.bi habere girince ,çıkana kadar on kere geri tuşuna basıyorum. Bakın haber 7 ve milli gazeteninki güzel.biz akiti takip etmek istiyoruz ama sıkıntılı.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Galatasaray, Leipzig ile berabere kaldı
  1. Galatasaray, Leipzig ile berabere kaldı
  2. Bir grup Filistinli sanatçıdan dikkat..
  3. Büyük hayaller kuran Batılıların..
  4. İsrail askerlerinden Filistinlilere..
  5. Muharrem İnce espri yaptı! 'Bu aralar..
  6. Yemen'de petrol tanklarında yangın
  7. Erzurumspor'dan transfer iddialarına..
  8. "Biz kimseden icazet almıyoruz"
  9. 'Sarı Yelek' protestoları İngiltere'ye..
  10. "Gönül belediyeciliğine başlıyoruz"
  11. Türkiye Büyükler Serbest Güreş..
  12. Musul'daki üslere ABD askerlerinin..
  13. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı..
  14. Fransa'da sarı yelekliler 9'uncu..
  15. Bakırköy'de ağaca takılan şahin..
  16. Ege Denizi'nde tatbikat
  17. Elazığspor’da olağanüstü genel kurul..
  18. Basketbol: Toplu sonuç
  19. Yanan gecekondudan geriye duvar..
  20. YSK uyardı: Beyan ettiği yerde..
Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

Günün Karikatürü

12 Ocak 2019
FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi