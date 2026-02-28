Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yeni karar

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenirken operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Adem Kılıçcı, Murat Dalkılıç ve Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze yer aldı. Evlerinde bulunamayan bazı isimler için ise yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimlerden biri de yurt dışında olduğu tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü, oldu.