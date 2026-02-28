  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yeni karar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yeni karar

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında havaalanında gözaltına alınan şarkıcı Edis'in, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri ve ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

#1
Foto - Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yeni karar

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenirken operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Adem Kılıçcı, Murat Dalkılıç ve Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze yer aldı. Evlerinde bulunamayan bazı isimler için ise yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimlerden biri de yurt dışında olduğu tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü, oldu.

#2
Foto - Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yeni karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, havaalanında gözaltına alındı.

#3
Foto - Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yeni karar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Edis, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

#4
Foto - Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yeni karar

Kan ve saç örneği alınan şarkıcı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltı kararının ardından sessizliğini bozan Edis, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

#5
Foto - Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yeni karar

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun."

