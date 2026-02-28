Lüks otomobillerde kullanılıyor! Değeri altınla yarışan gizli hazine, Trabzon’da ormanda ortaya çıktı

Ağacın bakteri, mantar veya fiziksel yaralanmalara karşı kendini korumak için hücrelerini kontrolsüzce büyütmesiyle oluşan bu kütle, Araklı'da bulunan bu örnekte devasa boyutlara ulaşmış durumda. Araklı'daki bu devasa kütle sadece biyolojik bir merak konusu değil, aynı zamanda ekonomik olarak da büyük bir potansiyel taşıyor. Bu tür ur yapıları, kesildiğinde içinden çıkan karmaşık ve estetik desenler (hareler) nedeniyle lüks mobilya ve otomobil iç tasarımında altın değerinde kabul ediliyor.