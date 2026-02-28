  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca emekliye müjde geldi! Bakan Işıkhan, bizzat kendisi duyurdu CHP’de ortalığı fena karıştıracak kulis! Beklenmedik üç isim, Özgür Özel’e rakip olmak için kollar sıvadı Özgür Özel’i delirttiler! CHP’li 9 milletvekili ha kovuldu ha kovulacak… VW Grubu içinde zirve değişti! Skoda'dan karbonla savaşa 205 milyon Euro’luk yatırım Dünyada en çok savaş kazanan ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İHA’larımız, ülkeyi tir tir titretince tarihi itiraf geldi: Türkler sadece 6 sistemle bütün planları altüst etti Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yeni karar “Hazırlanın” diyerek tarih verdiler: Altın fiyatları 2700 TL birden değişecek 30 yıllık pranga kırıldı! Mavi vatanın aslanı Avrupa’nın göbeğine çöktü Lüks otomobillerde kullanılıyor! Değeri altınla yarışan gizli hazine, Trabzon’da ormanda ortaya çıktı
Gündem
3
Yeniakit Publisher
Lüks otomobillerde kullanılıyor! Değeri altınla yarışan gizli hazine, Trabzon’da ormanda ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Lüks otomobillerde kullanılıyor! Değeri altınla yarışan gizli hazine, Trabzon’da ormanda ortaya çıktı

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir avcı tarafından tesadüfen bulunan devasa ağaç yumrusu (uru), biyolojik nadirliği kadar ekonomik değeriyle de hayrete düşürüyor. Uzmanlar, "Burl" adı verilen bu yapıların içindeki eşsiz desenlerin lüks mobilya ve otomobil iç tasarımlarında altın değerinde kabul edildiğini belirtiyor. Doğanın bir hayatta kalma mücadelesi sonucu oluşan bu kütle, bölgede şimdiye kadar rastlanan en büyük örneklerden biri olarak koruma altına alındı.

#1
Foto - Lüks otomobillerde kullanılıyor! Değeri altınla yarışan gizli hazine, Trabzon’da ormanda ortaya çıktı

Araklı ilçesine bağlı yüksek rakımlı bir köyde, avlanan Gökhan Özbay isimli avcı, ormanlık alanda alışılagelmişin dışında bir görüntüyle karşılaştı. Bir ağacın gövdesini neredeyse tamamen saran uru gören Özbay, o anı cep telefonu ile fotoğrafladı. Ülkemizde özellikle Karadeniz (Artvin, Rize, Trabzon) ve Toroslar'da yaşlı ceviz ve kestane ağaçlarında rastlanan, bilimsel ismi 'Burl' olarak adlandırılan ağaç uru ağacın dış etkenlere karşı verdiği bir hayatta kalma mücadelesi olarak tanımlanıyor.

#2
Foto - Lüks otomobillerde kullanılıyor! Değeri altınla yarışan gizli hazine, Trabzon’da ormanda ortaya çıktı

Ağacın bakteri, mantar veya fiziksel yaralanmalara karşı kendini korumak için hücrelerini kontrolsüzce büyütmesiyle oluşan bu kütle, Araklı'da bulunan bu örnekte devasa boyutlara ulaşmış durumda. Araklı'daki bu devasa kütle sadece biyolojik bir merak konusu değil, aynı zamanda ekonomik olarak da büyük bir potansiyel taşıyor. Bu tür ur yapıları, kesildiğinde içinden çıkan karmaşık ve estetik desenler (hareler) nedeniyle lüks mobilya ve otomobil iç tasarımında altın değerinde kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı
Gündem

Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı

Savunma sanayiinde Şahlanış Dönemi devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın liderliğinde "yapılamaz" denilenleri yapan, "uçamaz" denilenleri uçuran T..
Yunan sürücünün Tesla hüsranı! Yapay zeka Türk dedi ortalık karıştı
Sosyal Medya

Yunan sürücünün Tesla hüsranı! Yapay zeka Türk dedi ortalık karıştı

Yunanistan'da bir Tesla kullanıcısı, aracındaki yapay zekaya "Yunan mı yoksa Türk mü olmayı tercih ederdin?" sorusunu sorunca beklemediği bi..
Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar
Dünya

Savaş yakın mı? Hindistan merkezli şirketten dikkat çeken karar

İsrail basınına göre Hindistan merkezli Air India, ABD-İran geriliminin gölgesinde 1 Mart’tan itibaren İsrail’e tüm uçuşlarını bir hafta sür..
Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı
Dünya

Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya sokaklarından bir video paylaşan gurbetçi ülkenin sağl..
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada
Gündem

Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir öğretmenin eşini iş yerinde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çift birbirinden şikayetçi olmad..
Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi
Dünya

Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İngiltere'den flaş bir hamle geldi. Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapatan Londra yönetimi, T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23