Lüks otomobillerde kullanılıyor! Değeri altınla yarışan gizli hazine, Trabzon’da ormanda ortaya çıktı
Trabzon’un Araklı ilçesinde bir avcı tarafından tesadüfen bulunan devasa ağaç yumrusu (uru), biyolojik nadirliği kadar ekonomik değeriyle de hayrete düşürüyor. Uzmanlar, "Burl" adı verilen bu yapıların içindeki eşsiz desenlerin lüks mobilya ve otomobil iç tasarımlarında altın değerinde kabul edildiğini belirtiyor. Doğanın bir hayatta kalma mücadelesi sonucu oluşan bu kütle, bölgede şimdiye kadar rastlanan en büyük örneklerden biri olarak koruma altına alındı.