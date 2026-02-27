Almanya'dan kendi vatandaşlarına kritik çağrı! İsrail'e gitmeyin
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve güvenlik riskleri nedeniyle İsrail’e yönelik seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkararak vatandaşlarına "acilen gitmeyin" çağrısında bulundu.
Almanya İsrail'e yönelik seyahatlere ilişkin uyarı seviyesini yükselterek vatandaşlarının bu ülkeye seyahat etmemesi çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığında yapılan seyahat uyarısı güncellemesinde, özellikle İsrail ve Doğu Kudüs’e seyahat etmekten kaçınılması istendi.
Uyarıda, "İsrail ve Doğu Kudüs'e seyahat etmekten acilen kaçınılmalıdır." ifadesine yer verildi.
Gazze Şeridi ile Batı Şeria'da bulunan Alman vatandaşlarına ise mümkünse bulundukları yerlerden ayrılmaları çağrısı yapıldı.
Uyarıda ayrıca İsrail’in resmi olarak hala savaş halinde olduğuna işaret edilerek, güvenlik durumunun öngörülemezliğini koruduğu ifade edildi.
Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.
Yerel
İslam dünyası İsrail’e karşı ayağa kalktı! Cidde’deki olağanüstü zirvede hangi tarihi kararlar alındı?