Dünya

Sarı şeytan Trump'tan açık tehdit! 'Günleri sayılı'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sarı şeytan Trump'tan açık tehdit! 'Günleri sayılı'

Trump,yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun iktidardaki günlerinin sayılı olduğunu söyledi.

Trump,yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun iktidardaki günlerinin sayılı olduğunu söyledi.

ABD'nin CBS televizyonunda yayınlanan “60 Dakika” programına verdiği röportajda Trump’a, ABD’nin Venezuela’ya savaş açıp açmayacağı sorulduğunda, “Bundan şüpheliyim. Sanmıyorum.” yanıtını verdi.

Ancak Maduro’nun başkanlık görevinde kalma süresiyle ilgili bir soruya Trump, “Evet diyebilirim. Öyle düşünüyorum, evet.” cevabını verdi. Washington, Venezuela’yı ABD’ye uyuşturucu ve şiddet ihraç etmekle suçluyor. Amerikan hükümetine göre, Maduro rejimi Venezuela’yı bir “uyuşturucu devleti”ne dönüştürdü ve Kolombiyalı çetelerle iş birliği yaparak uyuşturucuyu Avrupa ve ABD’ye kaçırmak için “Güneş Karteli” adlı bir suç örgütüyle ortaklık kurdu.

Son dönemde, Washington Karayipler bölgesindeki askeri varlığını artırarak, Venezuela açıklarına dünyanın en büyük uçak gemisini ve başka silahlar ile gemiler de gönderdi.

Ayrıca ABD, Venezuela’ya yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Trinidad ve Tobago başkentine füze yüklü bir savaş gemisi gönderdi.

Cumartesi günü konuşan Maduro, ABD hükümetinin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasını reddetti.

Maduro, “Venezuela masumdur. Venezuela’ya karşı yapılan her şey sadece savaş bahanesi üretmeye, rejim değişikliğine ve devasa petrol servetimizi çalmaya hizmet ediyor” dedi.

