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Eğitim Sarı renkli illerde yüz yüze eğitim iptal mi?
Eğitim

Sarı renkli illerde yüz yüze eğitim iptal mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Bakanlar Kurulu sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili ulusa sesleniş konuşması yapacak. Eğitimde yeni kararların alınıp alınmadığı merak ediliyor. Ankara, Bursa, Denizli gibi illerinde aralarında bulunduğu sarı renkli illerde yüz yüze eğitim iptal mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 19:36:00 -
Sarı renkli illerde yüz yüze eğitim iptal mi?

Türkiye 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçiş yaptı. Bu kapsamda illerin vaka sayılarına göre risk haritası çıkarıldı. Mavi renk koduna sahip iller az riskli, sarı renk koduna sahip iller orta riskli, turuncu renk koduna sahip iller yüksek, kırmızı renk ile belirlenen iller ise çok yüksek riskli olarak belirlendi. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar gevşetilirken, turuncu illerde kısmi esneme oldu. Kırmızı iller için ise tedbirler sürdürüldü.

Kademeli geçişin üzerinden geçen 1 ayda neredeyse tüm illerde gözle görülür vaka ve hasta artışı yaşandı. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda Bakanlar Kurulu bu konuyu ele alacak.

Kabine Toplantısının ardından illerdeki risk durumuna göre alınan kararlar da belli olacak. Açıklama yapıldığında ayrıntıları haberimizden bulabilirsiniz.

Sarı renkli iller hangileri?

Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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