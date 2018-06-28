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Sarı papatyanın kilo vermede etkisi nedir?

Sarıpapatya papatya ailesinden bir çiçektir. Sarı papatyanın geleneksel kullanım alanları; mide - bağırsak bozukluğu, şişkinlik, midede gaz toplanması ve kalın bağırsak ağrılarıdır.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:42
Sarı papatyanın kilo vermede etkisi nedir?

BİLİM

Sarıpapatyanın içerisinde bulunan bisabolol ve matrisin ile lutelin ve kuersitin flavonoidler kilo vermeye yarayan aktif moleküllerdir.

Tüm bu aktif moleküller anti-enflamatuvar ve anti-spazmodik özellikleri ile sindirimi kolaylaştırır ve kasları gevşetir. Sarıpapatyanın kilo vermede etkili olduğunu gösteren hiçbir bilimsel çalışma yoktur.

ÇEŞİTLERİ:

Bir fincan sarıpapatya çay

Eğer sarıpapatya kullanarak kilo vermek istiyorsanız ya çay olarak içeceksiniz ya da hap olarak alacaksınız. Haplar sağlıklı gıda mağazalarında ya da eczanelerde bulunabilir; günde üç defa 300 - 400 miligram kullanmak güvenlidir.

Çay isteğe göre, direkt bitkiden demlenebileceği gibi hemen her markette poşet çay bulmak da mümkün. Yüksek kalorili bir atıştırmalık yerine çayı içmeyi tercih edebilirsiniz.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ:

Sarıpapatyanın idrar söktürücü özelliği vardır, bu özellik hızlı kilo vermek için elverişlidir. Ancak suyu atarak kilo vermek sadece geçicidir. Hiçbir yağ yakımı yoktur.

STRES

Çoğu insan stresli olduğunda fazla yer ya da zararlı gıdalar tüketir. Bir fincan sarıpapatya çayı içmek stresi azaltır ve bu sayede fazla ve sağlıksız yemek yerine daha akıllı kararlar vermenizi sağlar.

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:42
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