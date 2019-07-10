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Sarı nokta hastalığı nedir belirtileri neler

Makula dejenerasyonu olarak bilinen sarı nokta hastalığı genellikle kalıtımla geçen, 55 yaş sonrası kişilerde, sigara içenlerde ve yetersiz beslenenlerde sık görülen, ilerlemesi durumunda görme kaybına yol açabilen gözde makula ismi verilen bölgenin bozulmasıyla karakterize bir retina hastalığıdır. Sarı nokta hastalığı belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:13
Sarı nokta hastalığı nedir belirtileri neler

Makula dejenerasyonu olarak bilinen sarı nokta hastalığı genellikle kalıtımla geçen, 55 yaş sonrası kişilerde, sigara içenlerde ve yetersiz beslenenlerde sık görülen, ilerlemesi durumunda görme kaybına yol açabilen gözde makula ismi verilen bölgenin bozulmasıyla karakterize bir retina hastalığıdır. Sarı nokta hastalığı belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?

Sarı nokta hastalığı belirtileri neler?

• Görme kaybı

• Cisimleri, çizgileri eğri veya kırık görme

• Göz önünde karartılar

• Görme kalitesinde bozulma

• Renk görmede bozukluklardır. 

Sarı nokta hastalığı nasıl tedavi edilir?

Sarı nokta hastalığına heredite ve metabolizma bozukluğunun en önemli etken olduğu düşünülmektedir. Gelecekte erken yaşta yapılacak tetkiklerle, bu rahatsızlığa yakalanacak kişiler tespit edilip, gen veya başka tedavi metodları ile hastalık ortaya çıkmadan tedavi edilebilecektir. Erken tanı için düzenli doktor kontrollerinin yanı sıra evde kendi kendinize yapabileceğiniz basit bir test de mevcuttur. Makula dejenerasyonunun tedavisi yaşa bağlı sarı nokta hastalığında koruyucu olarak anti-oksidan tedavi uygulanır.

Hap şeklinde ağız yoluyla yüksek dozda A, C, E vitaminleri ve çinko alınır. Doktor kontrolünde uygulanan tedavi ile hastalığın ilerlemesi engellenmeye çalışılır. Yaş tip yaşa bağlı sarı nokta hastalığında göz içine iğne (anti- VEGF ilaç enjeksiyonu) tedavisi uygulanır. Islaklığa neden olan yeni damar gelişimi sarı nokta merkezinin dışındaysa argon lazer tedavisi uygulanır. Kuru tip aşa bağlı sarı nokta hastalığında argon lazer, fotodinamik tedavi ve göz içine ilaç enjeksiyonu tedavisi uygulanmaz.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:13
  1. Sarı nokta hastalığı nasıl tedavi edilir?
  2. Sarı nokta hastalığı belirtileri neler?
  3. Sarı nokta hastalığı nedir?

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