Ünlü İngiliz takımı şok oldu! Greenwood perişan etti! Liverpool taraftarı çıldırdı

Hatta bazıları Yunan defans oyuncusunun bir daha asla kulüp için oynamaması gerektiğini söyledi ve Andy Robertson'ın gönderilmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. "Tsimikas bir daha asla kırmızı forma giymemeli. Ocak ayında mutlaka bir sol bek transfer etmeliyiz," diye talep etti bir başkası. Bir diğeri de aynı fikirde olduğunu belirterek, "Tsimikas ve Gomez bir daha asla Liverpool için oynamamalı. İkisi de berbat" dedi.