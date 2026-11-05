Ünlü İngiliz takımı şok oldu! Greenwood perişan etti! Liverpool taraftarı çıldırdı
Kadıköy'de sahaya gömülen İngilizler ağlamaya başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kadıköy'de sahaya gömülen İngilizler ağlamaya başladı.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Greenwood karşısında rezil olan sol bek Tsimikas için Liverpool taraftarları, oyuncunun bir daha İngiliz ekibinin formasını giymemesi için kampanya başlattı.
Liverpool teknik direktörü, Milos Kerkez'i dinlendirmek için Tsimikas'ı tercih etti; ancak İspanyol teknik direktör, Yunan sol bekin Fenerbahçe karşısında zorlanmasını taraftar gibi izledi.
30 yaşındaki oyuncu, sol kanatta Greenwood tarafından adeta perişan edildi ve ilk yarının ortalarında ceza sahası içinde İngiliz oyuncuyu bariz bir şekilde iterek yere düşürmesine rağmen penaltı verilmediği için şanslıydı.
Ayrıca, 76 dakika sahada kaldığı süre içinde hiç müdahale yapmadı, hiç çalım atmadı ve sekiz kez top kaybetti. Bu performansı nedeniyle Liverpool taraftarları çok öfkelendi.
"Tsimikas tam bir baş belası..." diye yazdı bir kişi. "Tsimikas geçen sezon Roma'da forma şansı bulamadı, yine de biz onun geri dönüp bizim için düzenli olarak oynayabilecek kadar iyi olduğunu düşündük. Bana güç verin" diye yazdı bir taraftar.
Hatta bazıları Yunan defans oyuncusunun bir daha asla kulüp için oynamaması gerektiğini söyledi ve Andy Robertson'ın gönderilmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. "Tsimikas bir daha asla kırmızı forma giymemeli. Ocak ayında mutlaka bir sol bek transfer etmeliyiz," diye talep etti bir başkası. Bir diğeri de aynı fikirde olduğunu belirterek, "Tsimikas ve Gomez bir daha asla Liverpool için oynamamalı. İkisi de berbat" dedi.
"Robertson'ı gönderip Tsimikas'ı tutalım. Kesinlikle berbat bir oyuncu" diye yazdı beşinci bir kullanıcı.
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