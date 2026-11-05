  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı Ünlü İngiliz takımı şok oldu! Greenwood perişan etti! Liverpool taraftarı çıldırdı Çok konuşulacak iddia! Galatasaray'da transferin yeni patronu! Abdullah kavukçu'nun yerine Depoları fulleyin iyi geliyor: Uzun yıllar yetecek enerji deposu, etkisi müthiş! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor İngiliz devinden isyan ettiren Fenerbahçe sözleri: Fenerbahçe gibi oynadı! Emre'den sihirli dokunuş Demokratlar 240 sandalyeye ulaştı! Trump’ın hezimeti her saat büyüyor! Amerikan devinden isyan ettiren Türkiye kararı: Bir anda durdurdular
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Depoları fulleyin iyi geliyor: Uzun yıllar yetecek enerji deposu, etkisi müthiş! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Depoları fulleyin iyi geliyor: Uzun yıllar yetecek enerji deposu, etkisi müthiş! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Sürekli yaşanan yorgun uyanma, üşüme ve odaklanma sorunları gibi problemlere karşı cennet hurması, içeriğindeki zengin vitamin ve minerallerle bu şikayetleri hafifletmeye yardımcı olur. Yüksek besin değeri sayesinde vücuda uzun yıllar yetecek bir sağlık yatırımı sunan bu meyve, özellikle vücut savunma (bağışıklık) sistemini güçlendirmede müthiş bir etki gösterir ve genel sağlığa iyi geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor...

#1
Foto - Depoları fulleyin iyi geliyor: Uzun yıllar yetecek enerji deposu, etkisi müthiş! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Sürekli yorgun uyanma, üşüme ve odaklanma sorunları gibi yaşam kalitesini doğrudan düşüren anemi şikayetlerine karşı harika bir takviyedir. Bünyesinde barındırdığı demir minerali, vücut içerisindeki temiz kan üretim döngüsünü hızlandırarak hücrelere daha fazla oksijen gitmesini sağlar. Bitkisel kaynaklı bir demir deposu olması, özellikle et ürünleri tüketmeyen vegan bireyler için dengeli bir beslenme alternatifi sunar. Her gün porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketeceğiniz bu meyve, kronik kansızlık semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

#2
Foto - Depoları fulleyin iyi geliyor: Uzun yıllar yetecek enerji deposu, etkisi müthiş! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

SİNDİRİM SİSTEMİNİ VEYA BAĞIRSAKLARI RAHATLATAN LİFLER Bağırsakların tembel çalışması, tüm metabolizmayı ve genel ruh halini doğrudan olumsuz etkileyen en temel problemlerden biridir. Cennet hurmasının yapısında bulunan yüksek diyet lifleri, sindirim kanalındaki besin geçişini optimize ederek kronik kabızlık sorunlarını çözüme kavuşturur. Bağırsak florasındaki dost bakterileri besleyen prebiyotik yapısı sayesinde, midedeki şişkinlik ve gaz şikayetlerini en aza indirir.

#3
Foto - Depoları fulleyin iyi geliyor: Uzun yıllar yetecek enerji deposu, etkisi müthiş! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

KALP RİTMİNİ VE KAN BASINCINI DENGELİYEN MİNERALLER Kalp ve damar rahatsızlıklarının en büyük tetikleyicisi olan yüksek tansiyon ile damar sertliği, bu meyvenin gücüyle önlenebilir. İçerdiği potasyum mineralleri, damar çeperlerindeki gerginliği azaltarak kan basıncını tamamen güvenli sınırlarda tutmaya yardımcı olur. Kalp kaslarının daha ritmik, düzenli ve yorulmadan çalışmasını sağlayarak kardiyovasküler sisteminizi ilerleyen yaşlara karşı korur. Hücre içi sıvı dengesini de muhafaza eden bu mineraller, damar tıkanıklığı riskini minimuma indirir.

#4
Foto - Depoları fulleyin iyi geliyor: Uzun yıllar yetecek enerji deposu, etkisi müthiş! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Vücudun normal işleyişi sırasında ortaya çıkan ve hücrelerimizi içeriden çürüten serbest radikallerle savaşmanın yolu güçlü antioksidanlardır. Cennet hurması; beta-karoten, lutein ve kuersetin gibi olağanüstü bileşikler yönünden tam bir şifa deposu olarak kabul edilir. Bu moleküller, hücresel mutasyonları engelleyerek tümör ve kanser gelişim riskini azaltmada vücuda ciddi bir destek sağlar. İç organlardaki gizli iltihapları temizlemesi, yaşlanma belirtilerini geciktirmesi ve cilde parlaklık vermesi bu güçlü kalkanın eseridir. GÜN BOYU SÜREN DENGELİ VE KALİTELİ ENERJİ KAYNAĞI Yapısında bulunan doğal meyve şekerleri, rafine şekerlerin aksine vücuda ani glikoz dalgalanmaları yaşatmadan temiz bir güç sağlar. Gün içindeki yoğun iş temposunda veya ağır spor seansları öncesinde tüketildiğinde, uzun soluklu bir zindelik kazandırır. Paketle satılan atıştırmalıklar yerine tercih edildiğinde, tatlı ihtiyacını en doğal yoldan kapatarak kilo kontrol sürecine katkıda bulunur. DİJİTAL EKRANLARIN YORDUĞU GÖZLER İÇİN A VİTAMİNİ KAYNAĞI Saatlerce bilgisayar ve telefon ekranlarına bakmak, çağımızın en büyük göz kuruluğu ve görme kusuru problemlerine davetiye çıkarıyor. Cennet hurmasının muhteviyatında yer alan yoğun A vitamini ve beta-karoten, retina hücrelerini doğrudan besleyerek göz yorgunluğunu hafifletir. İlerleyen yaşa bağlı olarak gelişen sarı nokta ve katarakt gibi ciddi görme kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynar. Gece körlüğü gibi riskleri de azaltan bu vitamin desteği, keskin ve net bir görme yetisini korumanızı sağlar. KAN ŞEKERİNİ KONTROL ALTINDA TUTAN AKILLI MEYVE Oldukça tatlı ve lezzetli bir meyve olmasına rağmen, lifli dokusu sayesinde karbonhidratların bağırsaktaki sindirim hızını yavaşlatır. Glikozun kana parça parça salınmasını sağlayarak, yemeklerden sonra bastıran ani açlık krizlerini ve tatlı ataklarını kalıcı olarak engeller. İnsülin direnci olan veya diyabetle mücadele eden bireyler, porsiyonlarına dikkat ederek bu besini güvenle diyetlerine ekleyebilirler. Kan şekerinde dikey ve ani dalgalanmalar yaratmaması, yemek sonrası çökebilecek uyku ve rehavet hissinin de önüne geçer. KEMİK YOĞUNLUĞUNU ARTIRAN VE SİNİRLERİ YATIŞTIRAN YAPI Kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin olan bu meyve, iskelet sistemini güçlendirerek ileri yaşlardaki kemik erimesi riskini düşürür. İçeriğindeki B grubu vitaminleri ise sinir iletim hatlarını destekleyerek stres seviyesini dengeler ve zihinsel berraklığı artırır. Hem bedensel iskeletinizi hem de zihinsel sağlığınızı tek bir meyveyle korumanız, günlük beslenme rutininize bu besini eklemenizle mümkün olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde gövde gösterisi
Spor

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde gövde gösterisi

Galatasaray, UEFA Şampyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Galatasaray yoluna 3 puanı alarak dev..
İdris Günaydın Milli Eğitim Bakanına seslendi: Din Kültürü derslerini kaldırın yerine ‘...?’ dersleri koyun!
Gündem

İdris Günaydın Milli Eğitim Bakanına seslendi: Din Kültürü derslerini kaldırın yerine ‘...?’ dersleri koyun!

Akit yazarı İdris Günaydın, bugünkü köşe yazısında toplumda yaşanan ahlaki yozlaşmayı sert ifadelerle eleştirdi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgis..
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
Gündem

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarıgül ailesine ve CHP bağlantılı karanlık finans çarkına yöne..
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Gündem

Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni

Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde gerçekleşen vefatına ilişkin Adli Tıp Kurumu ra..
ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı
Gündem

ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı

ABD’de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde uğradığı tarihi hezimetin ardından Beyaz Saray kanadı..
Bolat ve bakanlara fon iftirasına iddianame! Ağırel ve Saymaz için 14 yıl 10 ay hapis talebi
Gündem

Bolat ve bakanlara fon iftirasına iddianame! Ağırel ve Saymaz için 14 yıl 10 ay hapis talebi

Fon soruşturması kapsamında başta Bakan Ömer Bolat olmak üzere bazı bakanlar hakkında iftiralarda bulunan Cumhuriyet yazarları İsmail Saymaz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23