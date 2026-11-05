7,7 kiloluk altının hikayesi! Çocuğun dereden bulduğu “taş” servet çıktı

Kuzey Carolina’da yaşayan Conrad Reed, henüz 12 yaşındayken aile arazisindeki Little Meadow Creek’te oynadığı sırada ağır ve parlak bir taş buldu. Eve götürdüğü parça ailesinin de dikkatini çekmedi ve yaklaşık üç yıl boyunca kapının açık kalması için kullanıldı. Taşın gerçek değeri ise 1802 yılında ortaya çıktı.

3,50 dolara sattılar

Conrad’ın babası John Reed, taşı Fayetteville’de bir kuyumcuya gösterdiğinde bunun altın olduğu anlaşıldı. Ancak Reed, elindeki parçanın ne kadar değerli olduğunu halen bilmiyordu. Kuyumcunun fiyat sorması üzerine 3,50 dolar istedi ve yaklaşık 7,7 kilogramlık altını bu bedelle sattı. Kuyumcunun parçadan 3 bin doların üzerinde gelir elde ettiği belirtilirken, Reed ailesi gerçeği daha sonra öğrendi.

Asıl hazine arazilerindeydi

Yaşananların ardından John Reed, arazisinde sistemli biçimde altın aramaya başladı. 1803 yılında ortaklarıyla madencilik çalışmalarına girişti. Kısa süre sonra bölgede çok daha büyük parçalar bulundu. Reed Altın Madeni’nde keşfedilen külçelerden biri yaklaşık 12,7 kilogram ağırlığındaydı. Bu keşifler Kuzey Carolina’da geniş çaplı altın arama faaliyetlerini başlattı. Bölge, Kaliforniya’daki 1848 altına hücumundan yıllar önce ABD’nin önemli altın üretim merkezlerinden biri haline geldi.

Bugün tarihi alan olarak ziyaret ediliyor

Reed Altın Madeni 1966 yılında Ulusal Tarihi Anıt statüsü kazandı. Alan 1977’de ziyaretçilere açıldı. Bugün ziyaretçiler eski maden tünellerini gezebiliyor ve Conrad Reed’in 1799’da dev altın parçasını bulduğu derenin çevresini görebiliyor.