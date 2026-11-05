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Dünya Bavyera Başbakan Yardımcısı Aiwanger otelde ölü bulundu
Dünya

Bavyera Başbakan Yardımcısı Aiwanger otelde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Bavyera Başbakan Yardımcısı Aiwanger otelde ölü bulundu

Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger’in Berlin’de kaldığı otelde ölü bulunduğu bildirildi. Rahatsızlığı nedeniyle partisinin etkinliğine katılmayan 55 yaşındaki siyasetçinin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Almanya’da Özgür Seçmenler Partisi Genel Başkanı Hubert Aiwanger, partisinin başkent temsilciliğinin açılışı için gittiği Berlin’de hayatını kaybetti. Alman basınının güvenlik birimlerine dayandırdığı haberlerde, Aiwanger’in Neuer Fritz Oteli’nde ölü bulunduğu belirtildi.

KENDİSİNİ İYİ HİSSETMEDİĞİ İÇİN OTELDE KALDI

Aiwanger’in Berlin’deki açılış programında yer alması bekleniyordu. Ancak kendisini iyi hissetmediğini belirterek etkinliğe katılmadığı ve konakladığı otelde kaldığı aktarıldı.

Siyasetçinin ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAVYERA SİYASETİNDE UZUN YILLAR GÖREV ALDI

Özgür Seçmenler Partisinin Bavyera eyalet başkanlığına 2006’da seçilen Aiwanger, iki yıl sonra eyalet meclisine girdi. 2010’da ise partisinin federal başkanlığını üstlendi.

Aiwanger, 2018 eyalet seçimlerinin ardından Bavyera Ekonomi, Eyalet Kalkınma ve Enerji Bakanı olarak görevlendirildi. Aynı dönemde eyalet başbakan yardımcılığı görevini de üstlendi.

Muhafazakâr siyasi çizgisiyle bilinen Aiwanger, özellikle Avrupa Birliği’nin kararlarına yönelik eleştirileriyle öne çıkıyordu.

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Yorumlar

Hans

Biraz radikal bir adamdı ama genel siyonsiyasete bazen karşı çıktığı için beğenirdim...
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