Sarı-lacivertliler 3 puanla başladı

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile Rize Didi Stadyumu'nda karşılaştı.

Mücadeleyi misafir ekip Fenerbahçe, 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin, 32. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamazken, Rizespor'u öne geçiren golü ise 59. dakikada Milan Skoda kaydetti.

Fenerbahçe'de ise eşitliği 76. dakikada Gökhan Gönül'ün golü ile sağladı. Bu golün asistini ise Caner Erkin yaptı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü, 87. dakikada penaltıdan Jose Sosa kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuç ile beraber yeni sezona 3 puanla başladı. Rizespor ise ilk hafta puan ile tanışamamış oldu.

Sarı-lacivertliler, ikinci haftada 21 Eylül Pazartesi saat 20.00'de ligin yeni takımlarından Hatayspor'u ağırlayacak.

Çaykur Rizespor da 20 Eylül Pazar saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.