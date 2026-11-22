Samsunspor galibiyetinin ardından yaşanan hakem tartışmaları gündemdeki yerini korurken Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulübün Okan Buruk'un fotoğrafıyla verdiği mesaj merak uyandırdı.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayarak, "Sonunda yine iyiler kazanacak" mesajını paylaştı.

SAMSUNSPOR MAÇININ ARDINDAN GELDİ

Sarı-kırmızılı ekibin 21 Kasım'da Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yapılan paylaşımın, maç sonunda yaşanan hakem tartışmalarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Şansalan ile yaşadığı olay sonrasında ikinci sarı kartını gören Okan Buruk, kırmızı kartla oyun alanı dışında kaldı. Deneyimli teknik adamın bu nedenle gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde takımının başında yer alamaması bekleniyor.

TARAFTARLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yayımlanan Okan Buruk fotoğrafına eşlik eden "Sonunda yine iyiler kazanacak" mesajı, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Kulüpten paylaşımın gerekçesine ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmazken, mesajın zamanlaması sosyal medyada dikkat çekti.