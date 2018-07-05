‘Sarı Kareler’ ödüllendirildi

Ankara’dan Muhammed Şuayp Oral birinciliğe layık görülürken, Konya’dan Serkan Daldal ikinci, Sakar’dan İhsan Korkut ise üçüncü oldu. İstanbul’dan Ceren Yağcıoğlu, Yücel Çetin ve Emine Sezgin de mansiyon ödülü kazandı. Fotoğraf tutkunlarının deklanşörlerine “Sarı Bir Dünya” için bastığı yarışmada, 7 bin 723 adet eser yarıştı.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, geleneksel hale gelen Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması’nın başarıyla yoluna devam ettiğini belirterek, “Sarı Kareler konusuyla 6 yılda sergilenmeye hak kazanan 250’ye yakın fotoğraf tutkununun eserini binlerce ziyaretçiyle buluşturduk. Fotoğraf tutkunlarının yarışmamıza gösterdiği ilgi Vakıf Emeklilik olarak bizi gururlandırıyor” dedi.