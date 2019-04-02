Sarı kantaron yağı neye iyi gelir | Sarı kantaron faydaları

Sarı kantaron yağı; özellikle yara ve yanık tedavisinde kullanılır, ancak güneş yanıklarından tutunda, romatizma tedavileri, yaraların mikrop kapmasını engellemesi ve benzeri gibi daha pek çok yerde de kullanılabilmektedir. Bunun gibi birçok faydası bulunan mucizevi sarı kantaron yağının faydası her gün daha da çok araştırılıyor. Önemi her gün biraz daha kavranıyor. İşte sarı kantaron yağı hakkında merak edilen detaylar...

Sarı kantaronun mucizevi faydaları

Özellikle cilt sorunlarının çözümü için kullanılan sarı kantaron bitkisi ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkiye sahip. Tarihi Eski Yunan ve Roma'ya dayanan sarı kantaron o dönemin hekimleri tarafından savaşta alınan yaraları sarmada; yanıkları, çürükleri ve iltihapları tedavi etmede kullanırlardı. Yüzyıllar sonra Kutsal Topraklar’da savaş şiddetlenince Haçlı savaşçıları yaralarını aynı şekilde sarı kantaronla tedavi etmeye devam etti. Orta Çağ’da kalp rahatsızlıkları, sarılık, dizanteri, kanamalar, idrar sorunları ve sinirsel depresyonlar bu bitkiyle tedavi edildi. Ayrıca o zamanda ve sonrasındaki yüzyıllarda sarı kantaron çiçeğinden elde edilen, çürük ve yaralanmaları tedavi eden yağ da çok yaygındı. 17. yüzyıl itibariyle, sarı kantaron Amerikan bitkisel tıbbına dahil olmuştu, yaralar için harici olarak, sinirsel anksiyete ve depresyon içindahili olarak kullanılıyordu.

Sarı kantarona ismini veren güneş sarısı çiçekleri tuhaf bir sırrı barındırır. Narin taç-yaprakları biraz hırpaladığınızda kanıyor gibi görünür. Bu kan kırmızısı sıvı, taçyaprak kenarları boyunca yayılmış olan koyu renkli minik salgı bezlerinden çıkan bir yağdır. Eski zamanlarda “kanayan” bir bitkinin büyük güçlere sahip olduğu varsayılırdı. Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte bu bitki Vaftizci Yahya’yla ilişkilendirilmeye başladı. Bitkinin, Azizin doğum günü olan 24 Haziran ve kafasının kesildiği 29 Ağustos tarihlerinde çiçek açtığına inanılırdı.

Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

Özellikle yara ve yanıkların tedavisi amaçlı kullanılmaktadır.

Romatizma ağrıları ve kas ağrıları için ağrıyan bölge üzerine sürülerek uygulanır,

Kanamaların durdurulması amaçlı kullanılabilir, zira sarı kantaron yağının damar büzücü etkisi vardır.

Hücre yenileyici özelliği ile cildin pürüzsüz ve güzel görünmesi için dahilen cilde uygulanabilmektedir. Ayrıca bu özelliği ile yüzde veya vücudun herhangi başka bir bölgesinde yara, çizik ve benzeri sebeplerle oluşmuş izlerin giderilmesini sağlamaktadır.

Kan dolaşımını arttırır ve vücuttaki morartılar için de faydalıdır.

Hemoroide faydalıdır. Her gün bir çay bardağı suya 4 - 5 damla damlatılarak hemoroid bölgesine sürülmelidir.

Depresyon sebeplerinden; kaygı, mutsuzluk, endişe ve umutsuzluk gibi ruhani duyguların giderilmesine yarımcı olmaktadır.

Kan dolaşımını düzenlediği için, varislerin oluşumunu gözle görülür derecede azaltır.

Ayaklarınızın bir türlü ısınmadığından şikayetçi iseniz ayak tabanlarınıza sürdüğünüzde artık üşümediklerini fark edeceksiniz.

Burkulmalara iyi geldiği ve ağrıları dindirdiği bilinmektedir.

Burkulmalara iyi geldiği ve ağrıları dindirdiği bilinmektedir. Güneşten zarar görmüş, güneş lekeleri oluşmuş ciltlerde bu lekelerin giderilmesi amaçlı kullanılabilmektedir.

Cilt için, bakım kürü olarak da kullanılabilir.

Antiseptik özelliği ile yaraların mikrop kapmasını engellemektedir.

Çıbanların kolayca iyileşmesine yardım eder.

Siyatik ağrılarına, adale, sırt ve bel ağrılarına yumuşak bir masaj yapılarak uygulandığında ağrıları hafifletecektir.

Sarı kantaron yağını bebekleriniz için de güvenle kullanabilirsiniz.

Sarı kantaron yağını bebekleriniz için de güvenle kullanabilirsiniz. Bebek pişiklerinde, pişik probleminin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Bebeğin karın ağrısının geçmesi için; karın bölgesine masaj yaparak sürüldüğünde rahatlatacaktır.

Romatizmal rahatsızlıklar, sırt, bel ve kas ağrıları iyi gelir.

Yara ve yanıkların tedavisinde de sarı kantaron yağı kullanılır.

Yaralarda mikrop ve iltihap oluşmasını engeller ve yaralardaki ağrıyı da geçirir.

Kan dolaşımını arttırır.

Burkulma ve incinmelere iyi gelir.

Ciltte bakım toniği olarak kullanılabilir.

Çıbanların kolay geçmesine yardım eder.

Vücuttaki hücreleri yeniler ve yeni hücre oluşumunu destekler.

Güneşten zarar görme sonucu oluşan cilt lekelerini geçirmede kullanılabilen bir yağdır.

Güzel ve pürüzsüz bir cilt için kullanılabilecek etkili bir yağdır.

Kan şekerini düşürür.

Basur problemine iyi gelir.

Kanamaları kısa sürede durdurur.

Umutsuzluk ve depresyon gibi ruh hallerine iyi geldiği bilinir.

Varisli bölgeye sürüldüğünde yok edici özelliği vardır.

Sarı kantaron yağı nasıl yapılır?

Bitki çiçeklendiğinde sarı kantaron çiçeklerini toplayın. Cam bir kavanozun içine koyup çiçekleri zeytinyağıyla karıştırın. 2-3 hafta güneşte bekletin. Yağı süzün. Kavanozu karanlık ve kapalı bir ortamda 1 yıl bekletin. Ortaya çıkan karışımı ağrıyan eklemlerinize ve sırt ağrılarınıza masaj yaparak kullanabilirsiniz. Uyarılar Sarı kantaronun kullanımı güvenli görünmektedir. En büyük risk reçeteli ilaçlarla etkleşime girme ihtimalidir. Hamilelik döneminde kullanımının güvenli olduğuna dair bir veri yoktur.