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Sarı kantaron yağı faydaları saymakla bitmiyor

Sarı kantaron yağı faydaları sayesinde romatizmal rahatsızlıklar, sırt, bel ve adele (kas) ağrıları iyileştirilebilir. Vücutta açılan yaraların ve yanıkların tedavisinde de sarı kantaron yağı kullanılır. Kan dolaşımını sıkılaştırır ve arttırır. Vücuttaki morarmalar için fayda sağlar. İşte sarı kantaron yağının şaşırtan faydaları...

15 Şubat 2019 Cuma 13:30
Sarı kantaron yağı faydaları saymakla bitmiyor

SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI

Sarı kantaron yağı faydaları sayesinde romatizmal rahatsızlıklar, sırt, bel ve adele (kas) ağrıları iyileştirilebilir.

Vücutta açılan yaraların ve yanıkların tedavisinde de sarı kantaron yağı kullanılır.

Kan dolaşımını sıkılaştırır ve arttırır.

Vücuttaki morarmalar için fayda sağlar.

Burkulmalara oldukça iyi gelir.

Pürüzlü yüz ciltlerinde bakım toniği olarak kullanılabilir.

Çıbanlara fayda sağlar, çıbanların kolay geçmesine yardım eder.

Yaraların iyileşmesi için kullanılabilecek bir yağdır. Yaralarda mikrop ve iltihap oluşmasını engeller. Aynı zamanda yaralardaki ağrıyı da geçirir.

Yara izi, çizik izi gibi vücutta oluşan istenmeyen çiziklerin izlerin geçmesine yardım eder.

Vücuttaki hücreleri yeniler, yeni hücre oluşumunu destekler.

Güneş yanığı tedavisinde şifalıdır. Güneşten zarar görmüş ciltlerde, cilt lekelerinde kullanılabilen bir yağdır.

Sadece yaralarda yada güneş yanığı tedavisinde değil cildinizin güzelleşmesinde de sarı kantaron yağı kullanabilirsiniz. Güzel ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için harika bir yağdır.

Kan şekerini düşürücü özelliği vardır.

Basur yani hemoroide iyi gelir.

Romatizma ve sırt ağrıları gibi çeşitli kemik ağrılarına iyi gelir.

Depresyon, umutsuzluk ve kaygılanma gibi ruh hallerine iyi gelir.

Oluşan kanamaların kısa sürede dinmesine yardım eder.

Varislerin yok edici özelliği vardır.

Aynı zamanda yanık tedavilerinde doktorların uyguladığı tedavilerden bir süre sonra bu şifalı yağ kullanılarak yanıklar tedavi edilebilir.

Kış aylarında çok üşümekten ve ayaklarınızın bir türlü ısınamamasından yakınıyorsanız bu şifalı yağı kullanabilirsiniz. Bu yağı topuklarınıza sürebilirsiniz. Bu sayede kışın ayaklarınızın üşümediğini fark edeceksiniz.

SARI KANTARON YAĞININ BEBEKLERE FAYDALARI NELERDİR?

Bebeklerin pişiklerinde de çok etkilidir.

Bebeklerin karın ağrılarında sarı kantaron yağını masaj şeklinde uygulayarak bebeğinizin karın ağrısının geçmesine yardım edebilirsiniz.

SARI KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR?

Sarı kantaron yağı yapımı için sarı kantaron çiçekleri toplanarak hafif bir şekilde ezilir. 250 gr. kadar bitki bir kavanoza konur ve üzerine iki çay bardağı zeytinyağı eklenir. Kavanoz 5 gün kapağı açık şekilde güneşte bekletilir. Daha sonra kavanozun kapağı kapatılır ve 1 ay bu şekilde güneşte bekletilir. Bu süre sonunda sarı kantaronlar ve sarı kantoron yağı bir süzgeç ya da tülbent yardımıyla süzülür. Hazırlanan sarı kantaron yağı serin bir ortamda koyu renkli şişelerde bekletilir.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:30
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