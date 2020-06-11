‘Sarı altın’ hasadına başlandı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8,5 milyonunu barındıran ve "Hasanbey, Kabaaşı, Hacıhaliloğlu ve Alyanak" gibi birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği kentte, yaklaşık 50 bin aile geçimini kayısı üretiminden sağlıyor. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili de alan Malatya kayısısının hasadına başlandı. Kenttin Karayakaya Barajı’na yakın olan Kale ilçesi ile Elazığ'ın Baskil ilçesinde hasat edilen taze kayısılar, sezonun ilk mahsulü olduğu için kilosu 13 ila 15 lira arasında satılıyor.

Dünyanın en kaliteli kayısısı Malatya’da yetişiyor

Malatya Şire Pazarı esnaflarından Nusret Aslan, kent ekonomisinin can damarı olan kayısıların Karayakaya Barajı’na yakın olan Kale ilçesi ile Elazığ'ın Baskil ilçesinde hasadına başlandığını belirterek, “Ekolojik özelliklerinden dolayı renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısıları Malatya'da yetişmektedir” dedi.