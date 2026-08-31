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Şarhoşlara dronlu takip

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Şarhoşlara dronlu takip

İstanbul Fatih'te polis ekipleri, kamusal alanda alkol tüketimine karşı havadan denetim başlattı. Kocamustafapaşa'da dron ile devriye gezen ekipler, açık alanda alkol alan kişileri gökyüzünden yaptıkları sesli anonslarla uyardı.

Uygulama sırasında havadan yapılan anonsun, bölgede gerçekleştirilen denetimlerde teknolojinin aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyduğu görüldü. Dronun hoparlöründen yapılan uyarının ardından alkol tüketen kişilerin bulundukları bölgeden ayrıldığı anlar görüntülere yansıdı. Fatih'te gerçekleştirilen denetim sırasında polis dronu, Kocamustafapaşa Narlıkapı Caddesi'nde alkol tüketen kişilerin bulunduğu noktaya yöneldi. Dron üzerinden yapılan anonsta, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın" ifadeleri kullanıldı.

Gökyüzünden gelen sesli uyarıyı duyan kişilerin kısa süre içerisinde bulundukları alandan uzaklaştığı görüldü. Dronla gerçekleştirilen uygulama çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.
Polis ekiplerinin denetim sırasında dron teknolojisinden yararlanması, özellikle geniş alanların havadan takip edilmesi ve ekiplerin olaylara müdahale etmeden önce tespit yapabilmesi açısından dikkat çekti.

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