  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale Duran’dan 12 ülkenin Batı Yaka kararına destek! Türkiye desteğini sürdürecek Karar 2 gün uygulanacak! İstanbul’da 3 ilçede denize girmek yasaklandı Alevler evlerin kapısına dayandı! Mahalleli kovalarla yangına koştu Bu vicdansızlığa pes! Köpeği traktörün arkasına bağlayıp asfaltta sürükledi Kremlin’den Berlin’e tokat gibi salvoyla tarihi ayar! Batı’nın çürüyen düzeni tek tek ifşa edildi! Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu Siyonist İsrail ile diplomatik ipler kopma noktasına gelir gelmez İngiltere karıştı! 400’den fazla uçuş iptal edildi! 10 ev zarar gördü! Kumluca’da orman yangınıyla mücadele sürüyor CHP’li Tunç Soyer’e yargı şoku! İşte yolsuzluk ve dolandırıcılıktan istenen ceza...
Yerel Sarhoş sürücü neye uğradığını şaşırdı Ehliyetine el koyan polise yakalandı
Yerel

Sarhoş sürücü neye uğradığını şaşırdı Ehliyetine el koyan polise yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sarhoş sürücü neye uğradığını şaşırdı Ehliyetine el koyan polise yakalandı

Eskişehir’de alkollü araç kullanan sürücü, daha 2 ay önce ehliyetine el koyan aynı polis memuru tarafından yeniden yakalandı. 1 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 350 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetinin geri alınma tarihi 2033 yılına uzatıldı.

Eskişehir’de alkollü sürücü, 2 ay önce ehliyetine el koyan aynı polis memuru tarafından yeniden yakalandı. 1 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 350 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetinin geri alınma tarihi 2033 yılına uzatıldı.

Dün gece Tepebaşı ilçesi Fatih mahallesi Derman caddesi üzerinde uygulama yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yatıkları uygulama esnasında 26 TA 508 plakalı otomobili durdurdu. Durdurulan araç sürücüsü E.Y.’ye yapılan alkol kontrolünde 1 promil alkollü olduğu ve yaklaşık 2 ay önce aynı polis memuru tarafından alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulup, 50 bin TL para cezası kesildiği tespit edildi. Sürücüye 350 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetinin geri veriliş tarihi ise 2033’e kadar uzatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23