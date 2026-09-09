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Dünya Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale
Dünya

Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale

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Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı’nda seyreden ticari bir geminin bölgedeki askeri hareketlilik sırasında müdahaleye maruz kaldığını duyurdu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken denizcilere teyakkuz çağrısı yapıldı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’ndaki askeri faaliyetler sırasında ticari bir gemiyle ilgili güvenlik olayı yaşandığına dair rapor aldığını açıkladı.

UKMTO’nun sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, geminin devam eden askeri hareketlilik çerçevesinde bir etkileşim veya müdahaleyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Müdahalenin niteliği ve geminin durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Bölgedeki yetkililerin olaydan haberdar olduğu ve gerekli incelemeleri sürdürdüğü bildirildi.

UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda faaliyet gösteren denizcilere güncel deniz güvenliği duyurularını takip etmeleri ve değişen operasyonel şartlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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