3 kez yendi, çocuklara umut oldu: Kanser değil, iyilik bulaşıcı!
Kanseri 3 kez yenen Çiçek Akçay, hayırseverlerin desteğiyle kanserle mücadele eden ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı ulaştırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kanseri 3 kez yenen Çiçek Akçay, hayırseverlerin desteğiyle kanserle mücadele eden ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı ulaştırdı.
Çocuklara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdüren Çiçek Akçay, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım projesi gerçekleştirdi.
Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan kırtasiye malzemeleri, gerek kendisi kanser tedavisi gören gerekse anne veya babası kanser tedavisi gören çocuklara ulaştırıldı.
Projeye ilişkin açıklama yapan Çiçek Akçay, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırtasiye desteği projesini tamamladığını belirterek, "2026-27 eğitim ve öğretim yılının başta evlatlarım olmak üzere bütün çocuklarımıza sağlıkla, başarıyla ve güvenle gelmesini diliyorum. Her yıl olduğu gibi bugün de kırtasiye desteği projemizi bitirmiş bulunuyorum.
Gerek anne babası kanser tedavisi gören gerek kendisi tedavi sürecinde olan evlatlarımın yüzünde tebessüme sebep olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.
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