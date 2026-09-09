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3 kez yendi, çocuklara umut oldu: Kanser değil, iyilik bulaşıcı!

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IHA Giriş Tarihi:

3 kez yendi, çocuklara umut oldu: Kanser değil, iyilik bulaşıcı!

Kanseri 3 kez yenen Çiçek Akçay, hayırseverlerin desteğiyle kanserle mücadele eden ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı ulaştırdı.

#1
Foto - 3 kez yendi, çocuklara umut oldu: Kanser değil, iyilik bulaşıcı!

Çocuklara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdüren Çiçek Akçay, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım projesi gerçekleştirdi.

#2
Foto - 3 kez yendi, çocuklara umut oldu: Kanser değil, iyilik bulaşıcı!

Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan kırtasiye malzemeleri, gerek kendisi kanser tedavisi gören gerekse anne veya babası kanser tedavisi gören çocuklara ulaştırıldı.

#3
Foto - 3 kez yendi, çocuklara umut oldu: Kanser değil, iyilik bulaşıcı!

Projeye ilişkin açıklama yapan Çiçek Akçay, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırtasiye desteği projesini tamamladığını belirterek, "2026-27 eğitim ve öğretim yılının başta evlatlarım olmak üzere bütün çocuklarımıza sağlıkla, başarıyla ve güvenle gelmesini diliyorum. Her yıl olduğu gibi bugün de kırtasiye desteği projemizi bitirmiş bulunuyorum.

#4
Foto - 3 kez yendi, çocuklara umut oldu: Kanser değil, iyilik bulaşıcı!

Gerek anne babası kanser tedavisi gören gerek kendisi tedavi sürecinde olan evlatlarımın yüzünde tebessüme sebep olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

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