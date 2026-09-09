Toprakla plastiği karıştırıp ev yaptı! Genç mühendisin projesi dünyaya örnek olabilir
Güney Afrika’da bir mühendislik öğrencisi, toprak ve plastik atıkları kullanarak üç odalı pilot ev inşa etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Afrika’da bir mühendislik öğrencisi, toprak ve plastik atıkları kullanarak üç odalı pilot ev inşa etti.
Güney Afrika’da konut ihtiyacı ve atık sorunu aynı projede buluştu. Cape Town Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Matimba Mabonda, ekibiyle birlikte Johannesburg’un Ennerdale bölgesinde toprak ve plastik atık karışımıyla 3 odalı bir ev yaptı.
Cape Town Üniversitesi’nin aktardığına göre evin duvarlarının yüzde 90’dan fazlasında toprak bazlı malzemeler ve atıklar kullanıldı.
Pilot evin bir aydan kısa sürede tamamlanması, yöntemin uygun maliyetli konut projelerinde kullanılabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Kimya mühendisliği mezunu olan Mabonda’nın projeye ilgisi, çocukluğunda barakada yaşamasından geliyor. Mabonda ve ekibi, hem daha erişilebilir konut üretmenin hem de çevrede biriken plastik atıkları değerlendirme yolunun aranabileceğini göstermek istedi.
3 odalı evin tamamlanmasının ardından projeye ilgi arttı. Benzer evler için yeni talepler geldiği belirtildi.
Ancak yöntemin yaygın şekilde kullanılabilmesi için dayanıklılık, güvenlik, maliyet, yapı standartları ve uzun vadeli performans açısından daha fazla test yapılması gerekiyor.
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