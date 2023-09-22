Sarhoş kafa nelere mal oluyor! İşte alkol belasının ibretlik sonu

Geçtiğimiz yıl 18 Eylül gecesi Seyitgazi İlçesi’nde bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, Ümit Zeybek (46), Kenan Çetintaş (40) ve Çetin K. bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Zeybek ve Kenan Çetintaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda olayın Tevfik A. ve Ergun K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tevfik A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Tevfik A. ile tutuksuz sanık Ergun K. duruşma salonunda hazır bulundu. Cinayete azmettirdiği iddiasıyla yargılanan yabancı uyruklu sanık Zeinab G, duruşmaya katılmadı. Ayrıca duruşmaya taraf avukatları katıldı.

"Kimseyi öldürmek istemedim"

Olay gecesi yaşananları anlatarak kendisini savunan tutuklu sanık Tevfik A., “Olay gecesi biz Ergun ile müzikholde eğleniyorduk. Lakabı Arzu olan arkadaşım Zeinab, beni Seyitgazi’deki çalıştığı mekâna çağırdı. Bende Ergun ile oraya gittim. Zaten alkol almıştık. Daha önce o mekâna 4-5 kez gitmiştim. Mekan sahibi Adem Ç., bize hoş geldiniz bile demedi. Mekânda oturup sipariş verdik. Yan masadakilerden biri bize bakarak bir şeyler söyledi. Biz oynamaya kalktık. Aynı kişi müzisyene işaret etti ve müzik durdu. Yan masadan bize bakarak konuşuyorlardı. Sonra o masadaki 4 kişi yanımıza geldi. Bir kişi Ergun’a tokat attı ve Ergun mekândan dışarı çıktı. Tokat atan kişi benim de gözüme yumruk attı. Başka biri ise ensemden ve kolumdan tutup “Buradan kız mı çıkaracaksın?” dedi. Sonrasında 4 kişi beni yumruk ve şişelerle dövdüler. Bu sırada alt taraftan bıçak geldiğini gördüm. Refleks olarak elini kavradım. İleri geri yaparken bıçak yere düştü. O sırada sol tarafımdan yaralandım. Bıçağı yerden aldığımda karşımda Çetin K.’yi gördüm. Bıçağın ona ait olduğunu anladım. Bıçağı sağa sola savurdum. Kimseyi öldürmek veya yaralamak istemedim. Bu sırada beni darp etmeye devam ediyorlardı. Bu yüzden bıçağın kimseye geldiğini düşünmedim. Zeinab beni herhangi bir şekilde azmettirmedi, olaylarla bir ilgisi yoktur” dedi.

Sanık Ergun K. ise yaptığı savunmada olaydan önce mekândan dışarı çıktığını ve bıçaklamayı görmediğini söyleyerek kendisinin bir suçu olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tevfik A.’nın tutukluluk halinin devamına, Ergun K’nin ise adli kontrol şartıyla serbestliğinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Zeinab G.’nin ise hakkında yakalama emri düzenlenerek 5 Aralık’a ertelenen celseye zorla getirilmesine karar verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Tevfik A., Ergun K. ve Zeinab G. hakkında dava açıldı. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 2 kişinin ölümüne neden olan Tevfik A.’nın ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan, yaralanan Çetin K.’yi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ve olayda kullandığı bıçak nedeniyle ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan cezalandırılması istendi. Ergun K. hakkında ise, Tevfik A.’nın eylemlerine iştirak ettiği, Zainab G. hakkında ise Tevfik A.’yı azmettirme iddiasıyla cezalandırılma talep edildi.

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