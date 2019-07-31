0553 313 94 23

Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü

Geçen hafta kilogramı 30 liradan satılan, Marmara Bölgesi'nin tercih edilen balıkları arasında yer alan sardalyanın fiyatı 15 liraya kadar geriledi- Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal:- "Hava şartları, su sıcaklığı ve boğazlardaki akıntı değişikliğinin fazla olması sebebiyle sardalya balığı yeni bollaşmaya başladı. Balık göç ediyor. Çanakkale civarında, Saros Körfezi'nde, boğazlarda şu anda yeterince var. Fiyatlar da uygun"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27
Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, sardalyanın fiyatının önceki haftaya göre yarı yarıya düşerek 15 liraya gerilediğini söyledi.

Hava şartları, su sıcaklığı ve boğazlardaki akıntı değişikliğinin fazla olması gibi nedenlerle sardalya tezgahlarda bollaşmaya başladı.

Çanakkale civarında, Saros Körfezi'nde bolca bulunmaya başlayan sardalyaya talep de yoğun oluyor.

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sardalya balığının fiyatının geçen hafta kilosunun 30 liraya kadar çıktığını, bu hafta ise 15 lira civarına kadar düştüğünü ifade etti.

Boğazda sardalyanın uzatma ağlarıyla avlandığını söyleyen Uysal, şunları kaydetti:

"Çünkü gırgır yasağı var 15 Nisan'dan 1 Eylül'e kadar. Hava şartları, su sıcaklığı ve boğazlardaki akıntı değişikliğinin fazla olması sebebiyle sardalya balığı yeni bollaşmaya başladı. Balık göç ediyor. Çanakkale civarında, Saros Körfezi'nde, boğazlarda şu anda yeterince var. Fiyatlar da uygun. Vatandaşların da alabileceği bir seviyeye indi. Sardalyayı bu sene bol miktarda yiyeceğiz. Omega 3 bakımından zengin olan bu balığı bu mevsimde herkesin tüketmesini tavsiye ederiz."

Sardalyanın lezzetli olduğunu belirten Uysal, "Balıklar gayet güzel ve kaliteli. Bu balığın ızgarası şu anda çok güzel olur. Sardalya balığındaki fiyatın düşmesi sonucu vatandaşın da bu balığa talebi olumlu yönde oldu." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27
  1. Çanakkale
  2. Sardalye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadıköy'de 14 eve hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı!
    1. Kadıköy'de 14 eve hırsızlık yapan..
    2. Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    4. Van’da ‘sağlıklı nesiller’ etkinliği
    5. Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:..
    6. Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da..
    7. İdlib ve Halep’teki hava..
    8. Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020..
    9. Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya..
    10. Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
    11. Kadıköy’de girdikleri evlerden para ve..
    12. Alparslan Kuytul'un avukatından Osman..
    13. Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım!
    14. İş dünyasından ’Güven ortamı’ vurgusu
    15. Tarihi sahne ’Batakhane Güzeli’ne ev..
    16. Kahramanmaraşspor’dan iki yeni transfer
    17. Gastroantep Festivali İstanbul’da..
    18. Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi
    19. Emirates NBD Başkan Yardımcısı Qassim:..
    20. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu..
    21. Adapazarı Belediyesi toplu sünnet..
    22. Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü..
    23. Sakarya MTB Şampiyonası Ayçiçeği..
    24. Terörün finans kaynağına büyük darbe
    25. Başkan Kılıç, AK Parti Erenler İlçe..
    26. Pendik’te hayvansever kuaför, sokak..
    27. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
    28. Manavgat’ta otomobil bisikletli çocuğa..
    29. Başkan Kılca: “Belediye ile muhtar..
    30. Sinop’ta traktör devrildi: 1 ölü
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"