Çöküşteki Batı, çareyi İslam'a saldırmakta arıyor

Maddenin tahakkümü altında çırpınan, hiçbir ahlaki değeri kalmamış Batı, çaresizliği nispetinde fütursuzca İslam’a saldırıyor.

İngiltere’de bir parkta namaz kılan Müslümanlar, İslam düşmanı bir kadının sözlü tacizine maruz kaldı. Namaz kılanların önüne geçen kadın, “Bizim ülkemizde böyle şeyler yapmıyoruz” dedi ve İslam düşmanı olduğunu açıkça dile getirdi.

Pisliğe batmış Batı, çareyi İslam'a saldırmakta arıyor

Yozlaşmanın, her türlü cüruf ve pisliğin içinde boğulan Batı, yarasanın güneşe tahammül edemeyişi gibi İslam’ı hazmedemiyor. Ahlâkî çöküşünü “özgürlük”, “insan hakları” ve “medeniyet” maskesiyle örten bu güruh, kenef ağızlarıyla İslam’a saldırıyor, Müslümanları ibadetlerinden, kimliklerinden ve inançlarından dolayı tahkir etmeye kalkışıyor. Yıllarca Müslümanlara “gerici” ve “yobaz” yaftası yapıştırarak onları terörize eden, canavarlaştıranların, farklı inançlara ve ibadetlere müsamaha gösteremeyecek kadar örümcek kafalı olduğu da bu hadiseyle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Her türlü itin, kopuğun, arsızın, hırsızın ve namussuzun güvenli limanı, çifte standardın merkezi Batı, karşısına çıkan her fırsatta İslam’a kin kusarak pisliğinin ve ruhunu maddeye esir eden çürümüşlüğünün üstünü yatmaya çalışıyor.