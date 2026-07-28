  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karadağ'dan Türkiye vatandaşlarına vize kararı! Çad, UCM'ye tepki gösterdi ve çekildi! Afrika aleyhtarı, adaletsiz ve dengesiz Siyonist hahamdan bebek katliamına küstah onay! Skandal sözlerle soykırımı savundu! Romanya'dan Rusya'ya hava sahası ihlali resti! İHA skandalı sonrası diplomat sınır dışı edildi! Özel mutlak butlan iptal olursa ne yapacak? "Gemileri yaktık geri dönüş yok" KKTC’li Bakan Arıklı’dan Rumlara ayar: Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi göze almalı! Hala Sultan öksüz, bizi bekliyor Bebeğini çöp konteynerine bırakıp kaçtı! Olmaz olsun böyle vicdansız baba CHP'de yeni kriz! Kılıçdaroğlu'nun hamlesi parti içinde kurultay tartışmasını alevlendirdi Özgür Özel Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını tarif etti! İmamoğlu'na kapı kapandı mı? İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı
Dünya Çöküşteki Batı, çareyi İslam'a saldırmakta arıyor
Dünya

Çöküşteki Batı, çareyi İslam'a saldırmakta arıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çöküşteki Batı, çareyi İslam'a saldırmakta arıyor

Maddenin tahakkümü altında çırpınan, hiçbir ahlaki değeri kalmamış Batı, çaresizliği nispetinde fütursuzca İslam’a saldırıyor.

Maddenin tahakkümü altında çırpınan, hiçbir ahlaki değeri kalmamış Batı, çaresizliği nispetinde fütursuzca İslam’a saldırıyor.

İngiltere’de bir parkta namaz kılan Müslümanlar, İslam düşmanı bir kadının sözlü tacizine maruz kaldı. Namaz kılanların önüne geçen kadın, “Bizim ülkemizde böyle şeyler yapmıyoruz” dedi ve İslam düşmanı olduğunu açıkça dile getirdi.

 

Pisliğe batmış Batı, çareyi İslam'a saldırmakta arıyor

Yozlaşmanın, her türlü cüruf ve pisliğin içinde boğulan Batı, yarasanın güneşe tahammül edemeyişi gibi İslam’ı hazmedemiyor. Ahlâkî çöküşünü “özgürlük”, “insan hakları” ve “medeniyet” maskesiyle örten bu güruh, kenef ağızlarıyla İslam’a saldırıyor, Müslümanları ibadetlerinden, kimliklerinden ve inançlarından dolayı tahkir etmeye kalkışıyor. Yıllarca Müslümanlara “gerici” ve “yobaz” yaftası yapıştırarak onları terörize eden, canavarlaştıranların, farklı inançlara ve ibadetlere müsamaha gösteremeyecek kadar örümcek kafalı olduğu da bu hadiseyle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Her türlü itin, kopuğun, arsızın, hırsızın ve namussuzun güvenli limanı, çifte standardın merkezi Batı, karşısına çıkan her fırsatta İslam’a kin kusarak pisliğinin ve ruhunu maddeye esir eden çürümüşlüğünün üstünü yatmaya çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23