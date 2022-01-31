'Sarayın trolleri' çağrısı yaparken trollendiler! CHP'den geceliği 100 bin liralık otel odası için 'Bomboş' cevap

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun boğaz manzaralı geceliği 100 bin TL’lik odadan video çekmesiyle ilgili eleştirilere "Otel Hilton Harbiye. Troller hemen devreye. Yandaş gazeteciler… Bomboş işler… Bu mekanizmayla insanları hapse attırıyorlar, işte sarayın meşgalesi bu." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün paylaştığı videodaki otel odasının gecelik fiyatının KDV hariç 6794 € (102.300 ₺) olmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

100 bin liralık otel odası için 'bomboş işler' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'saray' söylemiyle hedef alan ve 'mütevazi' görüntüsü oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da kaldığı otele ilişkin gündeme gelen iddialar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın bu konuyu 'CHP içi kriz' olarak yorumlamasına ilişkin soruya Öztrak, şu yanıtı verdi:

“O kadar akıl yok ki Genel Başkanımızın videosunun gecesinde aynı sisteme başvuruyorlar. Otel Hilton Harbiye. Troller hemen devreye. Yandaş gazeteciler… Bomboş işler… Bu mekanizmayla insanları hapse attırıyorlar, işte sarayın meşgalesi bu. Genel Başkanımızın anlattığı tam da bu. Hepsi aynı tweeti atmış. Akıl fukarası olmak lazım. Hamza Dağ'a da şunu söyleyeyim. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Önce pudra şekeri çeken danışmanının fotoğraflarını kimler verdi onu araştırsın. AK Partilinin kontrolündeki troll ordusunun İBB'yi ağızlarına pelesenk etmesini de iyi anlıyoruz. Her şey ortaya çıkıyor. İstanbul’un kaynakları AK Parti’nin siyasetçisine, siyasetine aktarılmış. AK Parti'de siyaset yapanların eğitim masrafları bile karşılanmış. Bu hortumlar kesilince feryat ediyorlar. Hiç merak etmesinler. İBB’ye döşedikleri hortumları nasıl kestiysek, sandık geldikten sonra devletin bütçesinden yandaşların kasasına döşenen hortumları da keseceğiz. Milletin parası millet için harcanacak.”