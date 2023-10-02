Sarayı almak için Venedik'in kapısını çaldı: 90 milyon TL ödedi! Kaç yıllık yapı için bakın ne dedi

Türk ressam ve heykeltıraş Ahmet Güneştekin, 3 milyon 261 bin dolara satışa çıkan Venedik’in önemli simgelerinden biri olan ve Rönesans dönemine ait bir yapı olan Palazzo Gradenigo’yu aldı. 600 yıllık tarihi yapı, Güneştekin’in sanat çalışmalarına ev sahipliği yapacak ve “Güneştekin Art Refinery” adını taşıyacak.

Venedik, İtalya’nın tarihi ve sanatsal mirasıyla ünlü şehirlerinden biri. Şimdi, Türk ressam ve heykeltıraş Ahmet Güneştekin, bu büyüleyici şehirde tarihi bir yapıyı satın alarak sanat dünyasında büyük bir daıma imza attı.

Sanatçı, geçtiğimiz hafta Venedik’in önemli simgelerinden biri olan ve Rönesans dönemine ait bir yapı olan Palazzo Gradenigo’yu satın aldığını duyurdu. Bu 600 yıllık tarihi yapı, Güneştekin’in sanat çalışmalarına ev sahipliği yapacak ve “Güneştekin Art Refinery” adını taşıyacak.

Venedik Bienali’nin de gerçekleştiği sergi alanlarından biri olan Palazzo Gradenigo’nun artık Güneştekin’in sanat vizyonunu yansıtacak şekilde kullanılacak olması sanat dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Ben de haberleri ilgiyle okudum, yalnız en çok merak ettiğim bilgiyi bulamadım! O da bu görkemli yapıyı ne kadara aldığıydı!

3 MİLYON 261 BİN DOLARA LİSTELENMİŞ

Küçük bir araştırma yapınca, Palazzo Gradenigo’nun bir süre önce Venedik’teki lüks gayrimenkul pazarlama şirketi tarafından 3 milyon 261 bin dolar karşılığında satışa çıkarıldığını öğrendim. Yani yaklaşık 90 milyon TL yapıyor. Güneştekin, sıkı pazarlık yapıp, fiyatı biraz daha aşağıya indirdi mi bilmem ama tam bir servet ve belli ki buna değer!

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Palazzo Gradenigo, geçtiğimiz ay İtalya’nın seçkin mimari dergisi AD’nin İtalyan edisyonuna konu olmuş. Derginin makalesinde, bu tarihi yapının koruma altında olduğundan bahsederek, “gizli bir hazine” olduğundan dem vuruyor. Sanatseverler ve tarih tutkunları, bu gizli hazinenin, Güneştekin Art Refinery’nin kapılarının açılmasını sabırsızlıkla bekliyor olacaklar.

Başarısını TED Talks’ta anlatacak

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Aslı Gümüşel, kendi markası Ashley Joy ile büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. İş dünyasında adını duyuran Gümüşel, markasını 12 farklı ülkeye ihracat yaparak uluslararası alanda büyümesini sürdürüyor. Ashley Joy’un uluslararası arenada tanınması için büyük çaba sarf eden iş kadını; Dubai, Hong Kong, Bologna ve Las Vegas gibi dünya çapında prestijli fuarlarda markasını sergileyerek büyük markalarla yan yana yer alıyor.

Türkiye’de de büyük bir başarı elde eden Ashley Joy, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Watsons’ta en çok satan Türk markalarından biri oldu. Gümüşel’in girişimcilik yetenekleri ve marka yönetimi başarısı, genç girişimcilere ilham kaynağı oluyor. Sabancı ve Bahçeşehir Üniversiteleri gibi önemli eğitim kurumlarında öğrencilere markalaşma ve iş geliştirme konularında sunumlar yaparak deneyimlerini paylaşıyor. Ayrıca, Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen bir etkinlik için konuşmacı olarak davet edildi.



Aslı Gümüşel, kariyerinin zirvesine ulaşırken bir yandan da TED Talks gibi önemli platformlarda kendi hikâyesini ve iş felsefesini paylaşmaya hazırlanıyor. Girişimcilik, marka yönetimi ve uluslararası iş dünyasında başarının sırları hakkında paylaşacağı bilgiler, genç girişimciler ve iş dünyası profesyonelleri için büyük bir değer taşıyacak.

Begüm Khan, Paris’te

Türk mücevher markası Begüm Khan, bu yıl bir kez daha dünyanın en köklü Fransız parfüm ve kozmetik markası Guerlain’ın Paris’te 1914 yılında kurulan efsanevi mağazasında, 25 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Begüm Khan Pop Up butiğini açtı. Begüm Khan markasının kurucusu Begüm Kıroğlu ile Guerlain’ın Miras ve Sanatsal İlişkiler Kreatif Direktörü Ann-Caroline Prazan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Alex Rivière-Sieber, Marlies Pia, Cleo Oettingen, Veronique Lopez, Serdar Gülgün, Rawdah Mohamed, Julien Pruvost, Stephanie Horton, Zita d’Hauteville gibi isimler katılım gösterdi.