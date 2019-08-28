0553 313 94 23

Saray’da sınır güvenliği toplantısı

Van’ın Saray ilçesinde Türkiye-İran Hudut Komiserliği sınır güvenliği toplantısı yapıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:30
Saray’da sınır güvenliği toplantısı

Van’ın Saray ilçesinde Türkiye-İran Hudut Komiserliği sınır güvenliği toplantısı yapıldı.


Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın başkanlığındaki Türk heyeti, İran Hudut Makamları ile sınır görüşmesi gerçekleştirdi. Türk heyeti, sınır güvenliği toplantısına katılmak üzere Kapıköy Sınır Kapısı’ndan ilçeye gelen İran’ın Hoy şehri Hudut komiseri ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Daha sonra Kaymakamlığa geçen heyet, düzenlenen toplantıda, güncel sınır sorunları ve çözümleri görüşülerek müşterek mutabakat imzalandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Destici'den olay kayyım çıkışı: Tüm HDP'li belediyere atanmalı!
    1. Destici'den olay kayyım çıkışı: Tüm..
    2. Kral meyvesi nedir? Kral meyvesinin..
    3. Antalya'da orman yangınları
    4. Şule Yüksel Şenler'in eserlerinde..
    5. Bursa Milletvekili Esgin, 35 yıllık..
    6. Viranşehir’de ’balık kuşu’ itfaiyeye..
    7. TGAP sağlık ofisi Van’da toplandı
    8. Mersin’de çocuklara gelişimsel tarama..
    9. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi..
    10. İngiltere'nin 134 yıllık köklü kulübü..
    11. Başkan duyurdu! ASELSAN dünya..
    12. Jandarma mülteci ve organizatörlere..
    13. Ruhani’nin eski danışmanı kefaletle..
    14. Tarih “MiniaSivas” ile görücüye çıkacak
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Lazreq'ı..
    17. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil..
    18. Su içmek için mutfağa gitti, maganda..
    19. Lübnan BM'den İsrail'in ihlallerini..
    20. Yunanistan’ da Rodos adasının..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir