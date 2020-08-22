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Aktüel Saraybosna'da "6. Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi
Aktüel

Saraybosna'da "6. Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-22 17:01:02 -
Saraybosna'da "6. Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Spor ve Turizm Tanıtım Derneği "SporTur" tarafından "Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi.

Bu yıl altıncısı düzenlenen uçurum dalışlarına katılan 15 sporcu, 18 metrelik platformdan Miljacka Nehri'nin soğuk sularına atladı.

Yarışmacılar, dalışlara yoğun ilgi gösteren Saraybosnalılara adeta görsel şölen yaşattı.

Etkinliğin organizatörü Dino Bajric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki dalışların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı katılımla yapıldığını ifade etti.

Salgın önlemleri kapsamında dalışları en fazla 100 izleyicinin takip edebileceğini söyleyen Bajric, atlayışların yalnızca bölge ülkelerden gelen sporcular tarafından yapılacağını kaydetti.

Bajric, "Etkinliğimize önceki yıllarda Avrupa ülkelerinden de katılım oluyordu. Ne yazık ki salgın etkinliğimizi de olumsuz etkiledi." diye konuştu.

Yarışmada birinciliği Karadağlı Evald Krnic, ikinciliği Bosna Hersekli Mustafa Saric, üçüncülüğü Bosna Hersekli Sanjin Zejnilagic elde etti.

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