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Saray darbesiyle indirilip hapsedilmişti... Yeni veliaht prens Muhammed bin Nayif mi olacak?

Suudi Arabistan’ın cinayet sonrası yıpranan imajının düzeltilmesi için yeni veliaht olarak başka bir ismin getirilebileceği konuşuluyor.

16 Ekim 2018 Salı 13:17
Saray darbesiyle indirilip hapsedilmişti... Yeni veliaht prens Muhammed bin Nayif mi olacak?

 yeniakit.com.tr 

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda meydana gelen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Muhammed bin Selman’ın yerine eski veliaht prens Muhammed bin Nayif’in ismi Amerikan medyasında konuşuluyor. Kaşıkçı’nın yazarı olduğu The Washington Post ve The New York Times gazeteleri cinayetten sorumlu tuttukları Muhammed bin Selman’ı eleştiren manşetlerle çıkarken, Suudi Arabistan’ın cinayet sonrası yıpranan imajının düzeltilmesi için yeni veliaht olarak başka bir ismin getirilebileceği konuşuluyor.

Yeni veliaht Nayif mi olacak?

Yeni veliaht prenslik ibresi ise eski veliaht prens Muhammed bin Nayif’e dönmüş durumda... Kral Selman’ın tahta çıkması sonrası veliaht prens olan Muhammed bin Nayif, tahttaki hakkından vazgeçmiş ve koltuğu Selman’ın oğlu Muhammed bin Selman lehine terk etmişti. M. Bin Nayif, 2017’den beri kameralara görünmedi.

“Amerika, 'Yeni veliaht bulun' diyebilir"

ABD'li gazeteci Nicolas Christoph,Deli veliaht, gazeteciyi öldürüyor.Başbakan’ı kaçırıyor. Milyonlarca çocuğu aç bırakıyor. Resmi toplantılarda karşılanmayı haketmiyor. Kendisine layık olan yer, bir hapishane hücresi.

Christoph yazısının devamında bu durumun Muhammed bin Selman’a alkış tutan Amerikan yetkilileri için bir utanç kaynağı olduğunı ifade ederek  “Amerika, Suudilere yeni bir Veliaht bulun diyebilir” ifadelerini kullandı.

“Nayif, bin Selman'dan daha iyiydi"

CIA eski Direktörü John Brennan ise Muhammed bin Nayef’in bakanlık ve veliahtlığı döneminde tutuklama eylemlerinin azaldığı ve Muhammed bin Selman’ın veliaht prensliği döneminde ise arttığını ifade etti. 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 13:17
  1. İstanbul
  2. John Brennan
  3. Muhammed bin Nayef
  4. Nicolas Christoph
  5. The Washington Post
  6. the New York Times
  7. Cemal Kaşıkçı

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