İran savaşı ABD'yi batırıyor: Günlük maliyet 1 milyar doları aştı

İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bir ayı aşkın süredir devam eden saldırılar, ABD ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturmaya başladı. "Iran War Cost Tracker" adlı platformun paylaştığı verilere göre, ABD’nin bu süreçteki toplam savaş harcaması pazar günü itibarıyla 42,1 milyar doları geçti.

Pentagon raporları acı tabloyu ortaya koyuyor

Söz konusu maliyet hesaplamaları, ABD Savunma Bakanlığı’nın (PENTAGON) Kongre’ye sunduğu resmi raporlara dayanıyor. Rapordaki çarpıcı detaylara göre:

Savaşın henüz ilk 6 gününde harcanan tutar 11,3 milyar dolar oldu.

oldu. Takip eden süreçte operasyonların günlük maliyeti ortalama 1 milyar dolar seviyesine yükseldi.

seviyesine yükseldi. Bölgeye sevk edilen askerler, uçak gemileri ve mühimmat giderleri bu devasa bütçeyi her geçen dakika artırıyor.

Trump müttefiklerin kapısını çalacak

Ekonomik yükün sürdürülemez boyuta ulaşması üzerine Beyaz Saray'dan "fatura paylaşımı" sinyalleri gelmeye başladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Mart ayı sonunda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yaşanan çatışmanın finansmanı konusunda müttefik ülkelerin de taşın altına elini koymasını isteyeceğini belirtmişti.

İsrail ile işbirliği maliyeti artırıyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Washington’un karşı karşıya olduğu bu ekonomik darboğaz küresel piyasaları da tedirgin ediyor. Öte yandan, İran’ın bölgedeki ABD üsleri ve İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırıları, operasyonel riskleri ve dolayısıyla askeri harcamaları daha da yukarı çekiyor.

Batılı medya kuruluşları da daha önce yaptıkları haberlerde, saldırıların ilk ayında harcanan rakamın 27 milyar doları aştığını bildirerek krizin boyutuna dikkat çekmişti. Mevcut gidişat, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının ekonomik bir iflasa doğru sürüklendiği yorumlarına neden oluyor.