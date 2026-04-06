Gözü dönmüş katiller DSÖ aracını vurdu

Saldırı sonucunda bir Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesi Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Filistinli doktor Fatih Lulu, araçların hastaları Gazze Şeridi'nden çıkarmak için yola çıktığını belirterek, "İsrail’e ait bir tank, konvoyu taşıyan aracı durdurup koordinasyon araçlarına doğrudan ateş açtı. Bu, Gazze Şeridi’nden hastaların çıkarılmasını koordine eden bir BM heyetine bağlı BM konvoyunun doğrudan hedef alınmasıdır." dedi.

Gazze'deki DSÖ çalışanı Raid Aslan da, araçların DSÖ'ne bağlı olduğunun bariz olduğunu, İsrail'in bunu bilerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail ordusu neredeyse her gün ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 723 kişinin öldürüldüğü, 1990 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 759 cenazenin çıkarıldığı kaydedilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 302'ye, yaralı sayısının da 172 bin 90'a yükseldiği bildirilmişti.