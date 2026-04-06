  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
796 Taliban üyesi öldürüldü! Avrupa rüyası kabusa mı dönüyor! Gurbetçi gencin itirafları kıta Avrupası'nı yerle bir etti! İran’dan Trump’a sert çıkış! “Pervasız hamleler tüm bölgeyi ateşe atacak” Fenerbahçe Beşiktaş'ı son dakikada devirdi İran'dan Trump'a "Hürmüz" resti! "Zararımızı ödemeden o boğaz açılmayacak!" İran'dan Kuveyt ve İsrail'e kamikaze saldırısı! ABD üsleri ve nükleer tesislerin dibi vuruldu! Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular! BAE'den son dakika haberi! Hor Fakkan Limanı hedef alındı: Can kaybı yok, durum kontrol altında! CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap! İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!
Ne zaman yürürlüğe gireceğini açıkladılar: Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşma!

Reuters Haber Ajansı’na göre, İran ve ABD yönetimlerine, bugün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açabilecek bir ateşkes anlaşması sunuldu.

Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan bir haberde, İran ve ABD’ye bugün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açılmasını öngören bir ateşkes anlaşması sunulduğu kaydedildi. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Pakistan tarafından hazırlanan ve İran ile ABD’ye gece boyunca iletilen bir ateşkes taslağının kapsamlı bir anlaşmayı öngören iki aşamalı bir yaklaşımı kapsadığı kaydedildi. Kaynağın, "Bugün tüm unsurların üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor" dediği aktarılan haberde ilk mutabakatın, görüşmelerdeki tek iletişim kanalı olan Pakistan aracılığıyla elektronik ortamda nihai hale getirilecek bir mutabakat zaptı şeklinde oluşturulacağını sözlerine eklediği belirtildi.

TARAFLAR BÜTÜN GECE GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’in "bütün gece" ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump’ın orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temas halinde olduğunu bildirilen haberde, ateşkes anlaşması kapsamında ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve Hürmüz Boğazı yeniden açılacak; daha kapsamlı bir anlaşmanın sonuçlandırılması için ise 15-20 gün süre tanınacağı belirtildi. Geçici olarak "İslamabad Anlaşması" olarak adlandırılan anlaşmanın boğaz için bölgesel bir çerçeve içereceği ve yüz yüze görüşmelerin İslamabad’da yapılacağı aktarıldı.
Haberde varılacak anlaşmanın, yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması karşılığında İran’ın nükleer silah çalışmalarına son vereceğine dair taahhütlerini içermesinin beklendiği kaydedildi. ABD’li ve İranlı yetkililerden konuyla ilgili henüz bir yanıt gelmedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23