Ne zaman yürürlüğe gireceğini açıkladılar: Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşma!

Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan bir haberde, İran ve ABD’ye bugün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açılmasını öngören bir ateşkes anlaşması sunulduğu kaydedildi. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Pakistan tarafından hazırlanan ve İran ile ABD’ye gece boyunca iletilen bir ateşkes taslağının kapsamlı bir anlaşmayı öngören iki aşamalı bir yaklaşımı kapsadığı kaydedildi. Kaynağın, "Bugün tüm unsurların üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor" dediği aktarılan haberde ilk mutabakatın, görüşmelerdeki tek iletişim kanalı olan Pakistan aracılığıyla elektronik ortamda nihai hale getirilecek bir mutabakat zaptı şeklinde oluşturulacağını sözlerine eklediği belirtildi.

TARAFLAR BÜTÜN GECE GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’in "bütün gece" ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump’ın orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temas halinde olduğunu bildirilen haberde, ateşkes anlaşması kapsamında ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve Hürmüz Boğazı yeniden açılacak; daha kapsamlı bir anlaşmanın sonuçlandırılması için ise 15-20 gün süre tanınacağı belirtildi. Geçici olarak "İslamabad Anlaşması" olarak adlandırılan anlaşmanın boğaz için bölgesel bir çerçeve içereceği ve yüz yüze görüşmelerin İslamabad’da yapılacağı aktarıldı.

Haberde varılacak anlaşmanın, yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması karşılığında İran’ın nükleer silah çalışmalarına son vereceğine dair taahhütlerini içermesinin beklendiği kaydedildi. ABD’li ve İranlı yetkililerden konuyla ilgili henüz bir yanıt gelmedi.