Dünya Küresel zorba ve siyonist uşaklarından alçak pusu: Tümgeneral Hademi şehit oldu!
Dünya

Küresel zorba ve siyonist uşaklarından alçak pusu: Tümgeneral Hademi şehit oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Küresel zorba ve siyonist uşaklarından alçak pusu: Tümgeneral Hademi şehit oldu!

Son dakika haberi... İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi, şer ittifakı ABD ve siyonist israil’in düzenlediği kalleş saldırıda hayatını kaybetti. Bölgeyi kan gölüne çeviren kirli ittifak, masum canları ve direnişin öncü isimlerini hedef almayı sürdürüyor.

Orta Doğu’da terör estiren küresel zorba ABD ile siyonist işgal rejiminin kirli ortaklığı bir kez daha sahnede. Edinilen bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun en kritik birimlerinden biri olan İstihbarat Teşkilatı’nın başındaki Tümgeneral Mecid Hademi, düzenlenen hava saldırısında hedef alınarak şehit edildi. İşgalci israil ve hamisi ABD'nin bölgedeki direniş hattını kırmaya yönelik bu suikastı, Tahran yönetiminde büyük bir öfkeye yol açtı.

Siyonist uşağı israil’in istihbarat desteği ve ABD’nin lojistik gücüyle gerçekleştirilen bu saldırı, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Savunmasız sivillerin yanı sıra bölge istikrarı için mücadele eden komutanları kalleş yöntemlerle hedef alan şer ittifakının bu hamlesi, uluslararası hukuk tanımayan zorbalığın son halkası oldu. Tahran kanadından yapılan ilk açıklamalarda, Tümgeneral Hademi’nin kanının yerde kalmayacağı ve "intikam" vaktinin yakın olduğu vurgulandı.

Devrim Muhafızları Ordusu, Hademi'nin ölümünü, "İslam Devrimi Muhafızları İstihbarat Teşkilatının güçlü ve eğitimli başkanı bugün şafak vakti Amerikan-Siyonist düşmanın saldırısında şehitlik mertebesine ulaşmıştır." ifadelerinin kullanıldığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Hademi'nin yarım asır boyunca ülkeye istihbarat ve güvenlik alanlarında önemli, büyük, kalıcı ve öğretici katkılar sunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu katkılar, özellikle yabancı düşmanlar ve onların İran'ın güvenliğini ve barışını sarsmaya yönelik hain ve kötü planları karşısında, ülkenin istihbarat camiasının uzun yıllar boyunca gururla ayakta durmasının yolunu açacaktır."

Hademi'nin nerede hayatını kaybettiğine dair bilgi verilmezken cenaze törenine ilişkin program bilgilerinin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Gerçekler...

İran Osmanlı devletine karşı o dönemlerde suikastlarda mahirdi, neden şimdi Siyonistlerin başındakilere suikast düzenleniyor, kıssasa Kısas.
