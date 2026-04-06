Kıyasıya mücadele ettiler Ormancılar finale kalmak için ter döktü
Türkiye Ormancılık Yarışmaları kapsamında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli ormancılar, Türkiye finallerine kalabilmek için kıyasıya yarıştı.
14 işletme müdürlüğünün katıldığı 6 zorlu etabı birincilikle tamamlayan takım, Bolu'yu Türkiye şampiyonasında temsil edecek.
Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Türkiye Ormancılık Yarışmaları'nın (TOY) Bolu ayağı heyecana sahne oldu.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 14 orman işletme müdürlüğünün ekipleri, en hızlı ve yetenekli ormancı olmak için zorlu parkurlarda ter döktü. Ekipler toplam 6 etaptan oluşan yarışmada 6 farklı günde hünerlerini sergiledi.
Ormancılar sırasıyla; atış parkuru, genç meşcerelerde istikbal ağacı seçimi, fiziksel dayanıklılık, oryantiring, mesaha (ölçüm) ve kayıt ile yangın etaplarında mücadele etti. Özellikle orman yangınlarına müdahale etabında ekiplerin gösterdiği üstün performans ve hız Bölge Müdürlüğü yetkililerinden tam not aldı.
Bolu'daki zorlu seçmeleri birinci sırada tamamlayarak şampiyon olan takım, önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.
Bolu'nun en iyi ormancıları, finallerde Türkiye genelindeki 30 orman bölge müdürlüğünün takımlarıyla şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23