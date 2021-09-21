Saray Belediyesi’den kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Tarımsal faaliyet niteliğinde 43 adet taşınmaz ve iş yeri, kantar, mesken, park halı saha niteliğindeki 39 adet taşınmaz Ayaspaşa Mahallesi Camii Caddesi No:14 teki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile 08/10/2021 Cuma günü ilan edilen saatlerde sıra numarasına göre ihalesi yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen istekliler; Muhammen bedele ait (Bankalarca verilen teminat mektuplarının dışındaki teminatların) Geçici Teminatı 07/10/2021 Saat 17:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar, kiralanması düşünülen taşınmazların tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminat Bedelleri ihale bitiminden sonra dilekçe ile müracaatlarında Banka Iban numaralarına iade edilecektir.

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